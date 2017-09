15 idées de personnages pour la nouvelle mouture de Passe-Partout

Comme le savez probablement déjà, Télé-Québec a annoncé, plus tôt aujourd’hui, la mise en chantier d’une nouvelle version de la meilleure émission de télé de tous les temps: Passe-Partout!

Évidemment, une telle nouvelle a provoqué une explosion de joie chez les vieux vingtenaires, les trentenaires de tout acabit et les jeunes quadragénaires, qui n’en peuvent tous plus d’attendre à 2019, année où la version 2.0 prendra l’antenne (ou le câble numérique, c’est selon).

«Hourra!», a-t-on entendu au détour d’un couloir d’un lieu de travail greige. «Je suis heureux!», a-t-on ouï par-delà notre épaule dans une salle d’attente bondée. «Carnaval mardi gras carnaval!», s’est exclamé un immense quidam blanc dans la ville de Québec.

Ce tsunami de bonheur s’est fait ressentir jusque dans les bureaux du Sac de Chips, où il s’est même accompagné d’une onde de créativité sans précédent. Et ce n’est pas peu dire.

En effet, nous nous sommes dit: «mais qui donc pourrait se joindre à Passe-Partout, Passe-Carreau, Passe-Montagne... et, ouin même lui, Passe-Midi (beurk!)?»

Voici le résultat de ce remue-méninge extatique:

Passe-Moi-le-code-du-Wifi

Nous sommes en 2017, ne l’oubliez pas, et les jeunesses naissent avec un iPad intégré au bout des mains.

Passe-Éric-Salvail

Vu qu’il est «partout».

Puff-Puff-Passe

Si tout va bien, la marijuana sera légale en 2019.

Passe-Ifagressif

Un personnage qui saura aimer, entre deux tapes sua gueule.

Passe-à-tabac

Ti-Brin, l’éternel fripon, rendu à l’âge adulte? Là où mène le jouage avec des allumettes.

Passe-de-cash

Dans l’émission, il pourrait être un producteur télé qui recycle un vieux concept à succès...OH WAIT!

Passe-sua-palette

Il donne toujours son 110%, il va dans les coins, affectionne le jeu robuste et connaît la signification du mot «enclave».

Passe-à-l’ouest

Un vieux Russe qui jouait jadis au hockey et qui sert maintenant de mentor à Passe-sua-Palette.

Passe-Trami

Un vieil Italien passionné par les charcuteries.

Passe-Difficile

Un personnage pour qui la vie est une longue épreuve...

LES AUTRES

Virgule et Guillemet pourraient être remplacés par Safran et Kombucha.

Le français, c’est tellement pas à la mode; tandis que les épices ça sent bon et ça fait plus inclusif.

Rigodon pourrait être remplacé par Reggaeton.

Les jeunes de nos jours n’écoutent certainement de folklore québécois. Par contre, ils capotent tous sur les rythmes chauds et suaves des tropiques. Au lieu de vivre à la ferme, Reggaeton pourrait vivre sur une plantation de pot.

Alakazou pourrait être remplacé par Allah Kaboum.

Que serait l’émission revampée sans un personnage de terroriste islamiste violent et sournois dissimulé sous les traits d’un gentil zèbre, dont la mission serait de brainwasher nos enfants avec des sandwichs au gazon et des biscuits qui font grandir.

Grandir?

MOURIR PLUTÔT!

Grand-Papa Bi pourrait désormais se rebaptiser Grand-Papa LGBTQ2+.

Ça fait très contemporain.