Arrêté au Casino de Charlevoix: le présumé fraudeur Yujin Wu retrouve la liberté

Le présumé fraudeur international Yujin Wu, arrêté au Casino de Charlevoix à la fin du mois de juin, pourra reprendre sa liberté en attendant la suite des procédures.



C’est ce que le juge Jean-François Émond de la Cour supérieure a décidé après avoir obtenu, vendredi dernier, de plus amples précisions quant aux garanties offertes par le jeune Australien d’origine chinoise âgé de 22 ans ainsi que par les membres de sa famille.



Wu et son père Hua Wu devront tous deux déposer la somme de 5000 $ et le jeune homme devra se rapporter deux fois par semaine à la centrale de police du parc Victoria à Québec.



Il devra résider en permanence dans une famille chinoise qui habite sur la rue du Lyonnais et il s’est également engagé à ne pas mettre les pieds, pour la suite des procédures, dans un casino ou un salon de jeu.



Logiciel «s’apparentant à un métronome»



Rappelons que, selon ce qu'a mentionné la semaine dernière le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Wu utilisait un logiciel «s’apparentant à un métronome» pour rafler la mise dans les casinos qu’il visitait.



Il aurait agi ainsi notamment dans un casino de l’île de Chypre, mais aussi à Melbourne sans faire l'objet d'aucune accusation au criminel. Au Casino de Charlevoix, il a toutefois eu moins de chance, puisqu’il s’est fait repérer puis arrêter.



À la suite de son arrestation, une perquisition effectuée dans sa chambre d’hôtel a permis aux autorités de mettre la main sur 53 000 $ canadiens. Une enveloppe contenant 8 500 livres anglaises a aussi été saisie, de même que de l’argent turc et des euros.



Père soulagé



Bien que son avocat, Me Stéphane Harvey, n’ait pas voulu entrer dans les détails des infractions qui sont reprochés à son client, il a quand même précisé dans le cadre d’un point de presse que le tribunal, en cours de procès, allait devoir se demander si la technique utilisée était illégale, mais surtout criminelle.



Le père de Wu, quant à lui, s’est dit bien heureux de savoir que son fils allait recouvrer sa liberté et il entend être présent avec lui au cours des prochaines semaines.



Questionné à savoir s’il savait que son fils jouait au casino, le père de Wu a répondu par l’affirmative.



«Qu’il gagne de l’argent, comme cela, ce n’est pas une surprise pour moi, mais qu’il ait été arrêté, ça ce fut une surprise», a dit l’homme venu d’Australie pour cautionner son fils.