Culpabilisation outrageante

Je demeure toujours abasourdi par la capacité que nous avons dans l’autoflagellation, comme si le masochisme était inhérent à l'ADN québécois. L’avant dernier rang parmi les provinces canadiennes pour le revenu médian a nourri ce penchant chez certains commentateurs depuis que Statistique Canada a fourni ces donnée tirées du dernier recensement et plusieurs ne se gênent pas pour nous faire sentir minables sans plus d’explications sur les raisons d’un pareil état de situation.

Il est étrange que ces savants monsieurs, économistes pour certains, se limitent au constat et tentent de l'attribuer aux manques de volonté des Québécois et de leurs autorités d'accroitre la productivité ou de s'investir dans l'entreprenariat. Rapidement, ils nous remettent dans la face les projets avortés et nos tendances à l'immobilisme en qualifiant les syndicats d'apôtres du statu quo. Ils oublient quant à moi l'environnement dans lequel nous évoluons.

Le développement de l'économie canadienne a surtout profité au centre du pays, c'est-à-dire l'Ontario, dans les décennies d'après-guerre. Le pacte de l'automobile qui concentrait la majeure partie de la production chez nos voisins, la construction de la voie maritime du Saint-Laurent qui a déplacé le trafic vers les grands Lacs en réduisant considérablement les activités portuaires québécoises et l'activité aéroportuaire de Montréal s’effritant au profit de Toronto ne sont que quelques exemples pour illustrer cette réalité. Dans les deux dernières décennies, plus particulièrement sous le règne Harper, l'activité économique s'est déplacée vers l'Ouest avec l’or noir de l'Alberta et de la Saskatchewan qui voulaient peser plus lourd sur la fédération canadienne. Il faut toutefois noter que le curseur du développement semble en voie de se déplacer à nouveau vers le centre du pays à cause de l’affaissement des prix du pétrole et de sa moins grande acceptabilité sociale.

Si nous nous juxtaposons au parti pris d’Ottawa pour le centre du pays les effets de la mondialisation générant de multiples délocalisations d'entreprises dans le secteur manufacturier, la vente de fleurons québécois à des intérêts étrangers avec la complicité du gouvernement québécois et les généreuses aides financières gouvernementales à des entreprises comme Bombardier sans qu’elle ne se gêne pour réaliser leurs productions ailleurs qu’au Québec, nous comprenons que le Canada n’œuvre pas vraiment à la prospérité de notre territoire. Au contraire, Ottawa préfère nous maintenir dans un état de province quémandeuse de péréquation pour nous faire sentir encore plus grandement que nous ne saurions assumer notre destin.

Le discours de culpabilisation devient encore plus incongru quand on veut construire la fierté entrepreneuriale autour d'une multinationale comme Couche-Tard qui est championne en matière de basse rémunération et qu'un grande portion de la création d'emplois au Québec repose actuellement sur un secteur public précarisé. Nos gouvernements n’ont même pas eu la décence de faire respecter le contrat, convenu avec Air Canada lors de sa privatisation, qui garantissait le maintien de l’entretien des avions à Montréal par Avéos. Ce sont encore des emplois bien rémunérés qui ont migré vers l’Ontario et l’Ouest du pays. Comment peut-on sérieusement reproché aux travailleurs, aux syndicats ou autres groupes de pression la situation quand le problème est structurel et conséquent de décisions canadiennes ?

L'à-plat-ventrisme des gouvernements libéraux du Québec face au gouvernement central et l’absence d’une véritable stratégie de modernisation des moyens de production dans les entreprises québécoises sont beaucoup plus responsables de la faiblesse des salaires au Québec. Plutôt que de redresser l’échine, le premier ministre préfère nous renvoyer l’image d’incapables en faisant appel aux anglophones partis du Québec pour y ramener leurs affaires.