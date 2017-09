De l’importance de laisser à chacun le droit d’avoir une opinion

Je voudrais commenter les propos d’André Gadoury, exaspéré, contrarié, et enragé contre les religions. Je comprends en partie son propos face à tout ce qui se passe au nom de la religion musulmane. Néanmoins, son affirmation sur la non-existence de Dieu requiert beaucoup plus de foi que pour quiconque y croit. La création fonctionne de façon tellement intelligente et ordonnée. Notre corps est une machine que même les scientifiques n’arrivent pas à saisir totalement. La nature et le règne animal avec leur propre équilibre sont absolument époustouflants.

Les humains auraient une vie sur terre à choisir entre le bien et le mal sans aucune conséquence par la suite ? Voilà qui serait absurde. Le monde spirituel existe même si on n’y croit pas. Mais l’insensé André Gadoury dit en son cœur que Dieu n’existe pas, tout en prenant soin d’ajouter qu’il était « ingénieur », probablement pour mettre du poids à son commentaire, pour nous donner à penser qu’il est une personne intelligente et réfléchie.

Désolée pour lui, mais des milliards de personnes à travers les âges et de toutes les couches sociales, dont d’innombrables érudits, ont cru et croient encore en Dieu. Moi-même, je crois au message de la Bible, qui en passant est un best-seller à travers le monde. Et sans vouloir l’irriter davantage, je lui signale que l’Évangile dit que la vie éternelle est par la foi en Jésus-Christ, accessible à tous. Voilà la vraie vie.

Sue

Je respecte votre foi et je ne me permettrai pas d’en discuter le bien-fondé. Par contre, je tiens à souligner que votre dernière phrase me semble pour le moins dictatoriale. La vraie vie existe quand même pour celui ou celle qui ne croit pas, et choisir entre le bien et le mal fait aussi partie de leur vie, même si l’épée de Damoclès de la punition de Dieu ne leur pend pas au-dessus de la tête.