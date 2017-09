Début du procès sur la protection des sources d’eau

Le procès au sujet de la protection des sources d’eau potable s’est amorcé lundi alors que les villes de Stoneham et de Lac-Beauport ont fait entendre leurs premiers témoins dans le dossier qui les oppose à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).



Annoncé le printemps dernier, le procès s’est ouvert, notamment avec le témoignage des responsables de l’urbanisme de Lac-Beauport et de Stoneham. Les deux municipalités souhaitent voir la Cour supérieure invalider le règlement de contrôle intérimaire adopté l’an dernier par la CMQ et qui restreint la construction dans certains secteurs de la couronne nord de Québec.



Les deux requérants ont profité de cette première journée d’audience pour faire état du nombre de terrains qui deviendraient non-constructibles en raison du nouveau règlement, un «nombre important» selon eux.



Plus d’un an



Adopté il y a plus d’un an et entré en vigueur en octobre 2016, le nouveau règlement sur la protection de l’eau potable interdit notamment la construction sur des terrains où la pente est supérieure à 15 %, si aucun plateau ne s’y trouve.



Au fil des mois, plusieurs assouplissements ont été mis en place par la CMQ afin d’accommoder les propriétaires de terrains touchés, mais Lac-Beauport et Stoneham estiment que le règlement demeure trop contraignant et qu’il va au-delà de l’autorité de la communauté métropolitaine.



Six journées d’audience au total sont prévues pour entendre le dossier. C’est au juge Michel Beaupré que reviendra la tâche de décider ce qui adviendra du règlement.