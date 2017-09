Des animateurs choqués par les propos de Louis-José Houde sur la radio

L’humoriste et animateur Louis-José Houde n’a pas fait l’unanimité, dimanche lors du gala des Gémeaux, en critiquant les radios commerciales qui souhaitent voir les quotas de musique francophone diminuer.

«Ce soir c’est le gala de la télé et ce qui est bien en télé c’est que vous n’avez pas de diffuseurs qui souhaiteraient que tout ça se fasse en anglais. Les télédiffuseurs ont l’air d’être à l’aise avec le français. Les radiodiffuseurs, pas vraiment. Il y a plusieurs radios, pas toutes, les radios commerciales à Montréal qui font des efforts jour après jour pour faire baisser le quota de chansons francophones à la radio francophone et je pense que, comme diffuseur de culture dans une province francophone, vous avez la responsabilité, vous avez une partie de la responsabilité de la sauvegarde de notre identité», a déclaré Louis-José Houde lors du gala avant de promouvoir le Gala de l’ADISQ qu’il animera.

Sa sortie a fait réagir plusieurs artisans de radio qui ne partagent pas son point de vue.

C’est le cas des animateurs Jonathan Trudeau et Richard Martineau de CHOI Radio X qui sont revenus sur la question lundi dans leur émission.

«Je ne suis tellement pas d’accord avec lui. Au contraire, la réglementation qui est trop stricte actuelle, est en train de tuer les radios», a d’entrée de jeu plaidé Jonathan Trudeau.

Son collègue Richard Martineau abonde dans le même sens.

«Les radios commerciales sont là pour faire de l’argent. Elles ne sont pas là pour faire de l’aide humanitaire, on s’entend, elles sont là pour faire de l’argent. Si une toune francophone est bonne, elle est à la mode, elle pogne, les gens l’aiment, ils seraient bien fous de ne pas la diffuser. Ce qu’ils ne veulent pas, c’est diffuser des tounes plates. À un moment donné, il va falloir que des gens comprennent. Si c’est une toune francophone, écoeurante, qui pogne à l’os, que tout le monde a le sourire quand ils l’entendent, voyons donc! Tu dirais: ′′Non! Je ne veux pas la passer?′′ Ben oui ils vont la passer. Ça n’a rien à voir avec la langue», a-t-il affirmé.

«Arrêtez de vouloir nous encarcaner dans un modèle qui n’est plus compétitif et qui fait en sorte que les radios musicales sont en train de se faire bouffer par les Spotify de ce monde, les Apple Music et même YouTube. [...] Les quotas de 60% de musique francophone ça fait en sorte qu’on choisit la durée au détriment de la quantité. Parce que c’est des tounes qu’il faut que tu mettes. [...] Si moi je fais jouer un extrait d’une chanson en anglais ici dans Martineau-Trudeau d’une durée de plus de 60 secondes, sans que je parle dessus [...] ça vient de compter pour une chanson anglaise dans nos quotas. On vient d’en scrapper une. Alors que nos chansons francophones, il faut la jouer dans son entièreté. [...] Alors, qu’est-ce que vous pensez que les gens font, les programmeurs, ben ils mettent des tounes idéalement entre deux et trois minutes. [...] Bref ça n’aide pas. Je trouve ça dommage que Louis-José Houde ne saisisse pas cette subtilité-là», a renchéri Jonathan Trudeau.

Voici les réactions d’autres animateurs:

