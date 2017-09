DPJ régionale: blâmée dans un rapport dévastateur

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) conclut dans un rapport rendu public lundi que le fonctionnement de la DPJ régionale est problématique à tel point que le respect des droits des enfants est compromis.

L’enquête de la CDPDJ a analysé 275 signalements, concernant 245 enfants, faits à la DPJ entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016.

Les conclusions de cette enquête sont cinglantes. Parmi celles-ci, la CDPDJ a remarqué que les délais d’intervention et d’évaluation au Saguenay–Lac-Saint-Jean dépassaient les normes de pratique acceptables. La DPJ régionale serait moins vigilante et retiendrait moins de signalements que dans le reste de la province.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que, malgré la vulnérabilité des enfants, les délais d’action et d’évaluation ne sont pas respectés et dépassent les normes de pratique établies par le ministère », a déclaré le vice-président de la Commission et responsable du mandat jeunesse, Camil Picard.

RECOMMANDATIONS

Après cette analyse, la CDPDJ fait 23 recommandations qui touchent quatre domaines, soit la révision des pratiques, la formation du personnel, le respect des normes ministérielles et l’obligation d’agir dans les délais prescrits.

Dans le détail, les recommandations vont de « se doter de ressources suffisantes pour répondre aux besoins en matière de protection de la jeunesse » à la revue des besoins d’hébergement des enfants vulnérables.

La section régionale de la DPJ devra revoir ses pratiques en profondeur et faire rapport fréquemment à la CDPDJ quant aux modifications de ses façons de faire.

CHANGEMENTS À APPORTER

Devant la presse, lundi matin, la présidente-directrice générale du CIUSSS, Martine Couture, a reconnu que le « rapport était sans équivoque » et que des « changements devaient être apportés au système en place. »

Photo Stéphane Bouchard

Selon elle, des modifications sont présentement en train d’être mises en place. Par exemple, des formations sur l’obligation de signaler ont déjà été réalisées.

PAS QUE DU MAUVAIS

Pour Caroline Gaudreault, directrice de la protection de la jeunesse par intérim depuis quatre mois, le système n’est pas totalement mauvais. « Les gens qui travaillent en protection de la jeunesse ont à cœur les enfants de notre région », pense-t-elle.

Selon Mme Gaudreault, les lacunes du système sont au niveau de l’interprétation et de la compréhension commune à faire des situations. « Les situations sont un peu plus complexes aujourd’hui », précise la directrice de la DPJ régionale.

DEUXIÈME RAPPORT

Cette enquête fait suite à un premier rapport publié en juin dernier, qui faisait état du traitement inadéquat réservé par les intervenants régionaux à un jeune enfant d’une vingtaine de mois. Le bambin « avait été placé sur une liste d’attente jusqu’à sa mort », avait indiqué Camil Picard.