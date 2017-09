Élections municipales: le PCS promet de geler les taxes pendant 4 ans

Le chef du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), Dominic Gagnon, promet de geler les taxes municipales pendant les quatre prochaines années s’il est élu le 5 novembre.

Dominic Gagnon constate que les citoyens de la Ville de Saguenay ont subi des hausses de taxes et de frais de toutes sortes durant les dernières années.

Selon le candidat à la mairie, un certain retour à la rigueur dans le domaine de la gestion des finances municipales est nécessaire durant le prochain mandat.

« On est rendu là. Oui, il y a eu des gros projets et de nouvelles infrastructures à Saguenay, on a eu des mandats flamboyants du maire Jean Tremblay. C’est un retour du balancier qui se fait », explique M. Gagnon.

PAS DE COUPE

Le chef du PCS veut appliquer des principes de gestion rigoureux et miser sur le développement économique pour arriver à ses fins. Il ne serait pas nécessaire de sabrer dans les services offerts à la population pour geler les taxes municipales.

« On a une bonne administration publique présentement, mais elle n’est pas parfaite. On veut être le plus efficace possible », affirme M. Gagnon, en rappelant que le système de santé dont il provient a réussi à revoir ses méthodes sans couper dans les services aux usagers.

Le candidat à la mairie cite différents projets, dont ceux d’Arianne Phosphate et de Black Rock, pour démontrer que le développement économique peut amener de nouveaux revenus à la Ville et permettre aux gestionnaires de garder le taux de taxes bas.

L’Équipe du renouveau démocratique, de son côté, ne promet pas de gel des taxes, mais assure que d’éventuelles hausses ne dépasseraient pas l’inflation.