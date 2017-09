Encore trop de chats errants à Québec

La Ville de Québec n’en fait pas assez pour réduire la population de chats errants sur son territoire, évaluée à 30 000, déplore à nouveau l’organisme Mouvement Chats Errants.

La présidente de cet organisme, Caroline Leblanc, a une fois de plus interpellé les élus, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal à l’hôtel de ville de Québec, invitant la Ville à s’inspirer des pratiques mises en place à Calgary, Toronto et Montréal.

Ces villes ont toutes développé un programme CSRM (capturer, stériliser, relâcher, maintenir), qui consiste à capturer les chats sans propriétaire pour les stériliser et les retourner d’où ils viennent sans les euthanasier. Plus près de chez nous, les municipalités de Sainte-Brigitte-de-Laval et Lac-Delage ont privilégié cette voie.

« La Ville est dans l’impossibilité de démontrer une diminution de chats errants », a dénoncé Mme Leblanc. La problématique dans le secteur de l’Hôtel-Dieu a fait la manchette à plusieurs reprises dans les dernières années.

« Depuis 2013, on analyse et on rencontre des experts et il n’y a aucune unanimité sur ces programmes-là. Un des principaux problèmes, c’est de nourrir les animaux. Je ne suis pas sûr que de faire des enclos pour nourrir les animaux près de l’Hôtel-Dieu, dans le centre-ville, ce soit approprié », a rétorqué le conseiller responsable du dossier, Patrick Voyer.

« On travaille avec un fournisseur qui embarque dans notre façon de faire pour diminuer encore plus le nombre d’euthanasies », a-t-il renchéri.