Gosselin répond aux critiques de ses ex-collègues

Offensé par les commentaires peu flatteurs d’anciens collègues adéquistes et libéraux qui l’ont côtoyé à une autre époque, le chef de Québec 21 Jean-François Gosselin dénonce des «mensonges et des demi-vérités».

Le candidat à la mairie de Québec a réagi vivement, lundi matin, aux critiques d’anciens confrères de travail, du temps où il travaillait à l’Assemblée Nationale, rapportées par le Bureau d’enquête du Journal sur la colline parlementaire.

Les intervenants interrogés – qui ont pratiquement tous requis l’anonymat pour accepter de se livrer – ont dépeint l’ex-député adéquiste comme un «communicateur moyen», un «mauvais débatteur» et lui ont reproché son manque de préparation dans certains dossiers ou encore son «faible instinct politique».

Le principal intéressé se désole que ses détracteurs n’aient pas eu le courage de leurs convictions en s’affichant publiquement. «Les commentaires anonymes, je trouve que ça n’a pas beaucoup de poids. Pour moi, ce n’est pas des faits, c’est du ouï-dire, c’est des lignes d’Équipe Labeaume», a-t-il répliqué en entrevue.



«Ceux qui ont parlé en leur nom comme Sébastien Proulx et Mario Dumont ne se sont pas cachés pour donner des commentaires positifs. Je suis honoré du fait que le ministre de l’Éducation actuel parle de moi en bien (NDLR : Il le décrit comme «un gars qui travaille en équipe».) Même chose pour Mario Dumont qui demeure mon modèle politique, celui qui m’a motivé à faire de la politique. C’est très flatteur, je trouve», a-t-il relativisé.



Pas un transfuge, se défend-il



Élu en 2007 lors de la vague adéquiste, M. Gosselin avait été défait en 2008 quand le gouvernement minoritaire de Jean Charest avait déclenché des élections hâtives. Même s’il s’est ensuite présenté sous la bannière libérale en 2012, il refuse qu’on parle d’un «changement de cap», ce que lui ont reproché des ex-adéquistes.



«Je n’ai jamais changé de cap. Je ne suis pas passé de l’ADQ au Parti libéral. L’ADQ n’existait plus. J’ai fait partie du groupe ADQ jusqu’à la fin. Je voulais que l’ADQ demeure. J’étais contre que la CAQ prenne le contrôle de l’ADQ. Ensuite, j’étais orphelin politique pendant presque une année. Ensuite, je me suis présenté pour le parti libéral du Québec dans le contexte du débat sur les carrés rouges et les carrés verts. Ça, c’est les faits», martèle-t-il.



Manque d’expérience, un handicap?



Quant au manque d’expérience, évoqué notamment par son mentor Mario Dumont, il ne s’en offusque pas et croit même que cela peut jouer en sa faveur dans la course à la mairie de Québec. «Quand on parle de mon manque d’expérience en politique municipale, j’ai plus d’expérience aujourd’hui que Régis Labeaume en avait en 2007», fait-il valoir.



Victoire contre Michel Després



Il se désole aussi que le reportage ne mette pas l’accent sur ses réalisations pendant son court passage à l’Assemblée Nationale et sur sa victoire convaincante contre un ténor du gouvernement libéral à l’époque, le ministre Michel Després.



«J’ai quand même battu Michel Després qui n’avait jamais perdu. Il était ministre des Transports. C’était quelqu’un d’ultra connu, j’étais nouveau, je l’ai battu avec 40 % et lui il a eu 30 %. Il y a plusieurs analystes politiques qui ont invité les gens à comparer nos CV à l’époque et qui disaient que j’avais une meilleure candidature que la sienne».



Invité à dévoiler l’identité de ces analystes, il s’est souvenu de Marc Simoneau qui l’avait appuyé à la radio «à au moins deux occasions». «M. Després, en 18 ans, il a fait zéro puis une barre pour D’Estimauville puis moi, en 18 mois, dans l’opposition, j’ai réussi à repartir la revitalisation de D’Estimauville», a-t-il exposé, fier de son bilan.