Grève dans une usine ontarienne de GM: l’approvisionnement en VUS compacts en Amérique du Nord pourrait être compromis

Les employés de l’usine d’assemblage CAMI de General Motors à Ingersoll, dans le sud-ouest de l’Ontario, ont déclenché une grève dimanche soir, dans la foulée de l’échec des négociations avec l’employeur pour un nouveau contrat de travail.

La grève affectera la production du Chevrolet Equinox, un gros vendeur dans le créneau des véhicules utilitaires sport et soulève de nouveau la question de l’exode des emplois vers le Mexique dans l’industrie automobile.

Et la production de l’Equinox est au centre du conflit de travail qui a éclaté à 22 h 59 dimanche, soit à l’échéance de la convention collective des 2450 travailleurs de la section locale 88 du syndicat Unifor. Le syndicat tenait mordicus à faire reconnaître par GM le statut de producteur principal de l’Equinox à l’usine d’Ingersoll. Il s’agissait d’une des demandes centrales du syndicat en matière de sécurité d’emploi à la table de négociation.

«En juillet dernier, l'entreprise a cessé de produire le GMC Terrain à Ingersoll et a transféré la totalité de la production au Mexique, ce qui a entraîné 600 mises à pied, a expliqué le syndicat dans un communiqué. L'usine produit seulement l'Equinox maintenant. Or, ce véhicule est aussi fabriqué au Mexique.»

«Chacun de nos membres comprend l'importance de conclure une entente qui nous garantit un certain volume de production et ce que cela représente pour nos familles et notre collectivité, a déclaré Mike Van Boekel, président de la section locale 88 à l'usine CAMI.

Le 27 août dernier, les membres du syndicat de l’usine CAMI avaient donné un mandat de grève à hauteur de 99,8 % à leur comité de négociation.

En juillet, le syndicat avait tenu une table ronde sur le commerce et l’ALENA où il a notamment été question de la nécessité que le Canada recentre ses objectifs commerciaux sur les besoins des travailleurs et non sur ceux des compagnies.

Selon Unifor, la renégociation en cours de l’ALENA est une «occasion historique de corriger les failles fondamentales de l’ALENA». «Les syndicats ne cessent de répéter que l’ALENA cause du tort aux travailleur(euse)s du Canada, des États-Unis et du Mexique depuis qu’il est entré en vigueur en 1994.»

Unifor déplore notamment que depuis la mise en place de l’ALENA, «les investissements dans le secteur de l’automobile se sont surtout faits au Mexique, principalement en raison des faibles salaires et d’une réglementation minimale».

De son côté, GM s'est montrée déçue de l'issue des négociations.

«Alors que General Motors du Canada et nos partenaires d’Unifor ont réalisé de très positifs progrès sur plusieurs questions au cours des dernières semaines, la compagnie est déçue qu’ils n’aient pu être en mesure de compléter les négociations sur une nouveau contrat. Nous encourageons Unifor à reprendre les négociations et à continuer de travailler afin d’assurer l’atteinte d’une entente concurrentielle.»