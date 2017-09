Ihssane El Ghernati à nouveau dans l’embarras?

Les événements de la mosquée de Québec resteront gravés dans nos mémoires pour longtemps. C’est dans un froid dimanche soir, le 29 janvier dernier, qu’Alexandre Bissonnette abattait six personnes, et en a blessé gravement plusieurs autres. De pauvres victimes sans défense tombaient sous les balles d’un individu dérangé. Quelle tristesse!

Je me souviens d’avoir été impressionné par la prestance du premier ministre Couillard, il a agi en chef d’État (voir ici mon texte du 30 janvier 2017). J’avais également mis en garde la classe politique de ne pas récupérer cet événement à des fins partisanes (à lire ici 4 jours après les événements).

Le 11 juin dernier, Saïd El-Amari, un survivant des tristes événements a blâmé les partis d’opposition (la CAQ et le PQ) pour leur inaction dans le dossier. Je ne souhaite absolument pas m’en prendre à monsieur El-Amari, il a été suffisamment éprouvé. Cependant, avec beaucoup d’égard pour les victimes, admettons que l’ensemble de la classe politique s’est mobilisé et s'est rangé au côté de la communauté musulmane et les gestes posés furent dénoncés sans aucune retenue.

Je me souviens très bien de la présence et du support apporté par la péquiste Agnès Maltais. Éric Caire était avec Pierre Bruneau le soir même des événements à condamner le crime odieux qui venait de se produire. Les chefs Jean-François Lisée et François Legault étaient présents lors des funérailles de Montréal et de Québec. Des élus de toutes les formations politiques ont participé aux nombreuses vigiles pour rendre hommage aux disparus. Objectivement, je ne vois pas ce qu’un parti d’opposition aurait pu faire de plus dans les circonstances.

Pourtant, la candidate libérale dans Louis-Hébert, Ihssane El Ghernati, qui était alors conseillère politique de Sam Hamad, n’était pas de cet avis. Voici ce quel a déclaré sur son compte Facebook le 13 juin dernier :

Capture d'écran, Facebook

Je trouve déplorable cette récupération d'un triste événement. La réaction est insidieuse. Sans l’affirmer directement, elle laisse planer le doute que certains politiciens pourraient avoir quelque chose à se reprocher sur ce qui est survenu. Questionné par les journalistes sur les déclarations de monsieur El-Amari, le premier ministre avait fait preuve de discernement en refusant de pointer du doigt les oppositions, délicatesse que n’a pas eue celle, qui aujourd’hui sollicite le mandat de représenter la population de Louis-Hébert. Parions qu’elle devra expliquer son raisonnement dans les prochaines heures.