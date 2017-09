Incendie dans une structure d’Hydro-Québec dans Saint-Roch

Un incendie s’est déclaré peu avant 14h lundi après-midi dans un transformateur du poste de La Reine, une installation d’Hydro-Québec qui était en démantèlement sur la rue du Prince-Édouard.



Le Service de protection contre l’incendie de la ville de Québec (SPIQ) a été appelé à intervenir à l’angle des rues du Prince-Édouard et Monseigneur-Gauvreau pour un feu déclaré dans les installations d’Hydro-Québec.



«C’est un incendie qui s’est déclaré dans un transformateur. Nos pompiers sont intervenus rapidement en répandant de la mousse sur les installations pour contenir le feu», explique France Voiselle, porte-parole du SPIQ. L’incendie a été déclaré sous contrôle vers 14h40.



Du côté d’Hydro-Québec, on précise que le poste de La Reine était en démantèlement depuis que ses opérations ont été transférées au poste de Limoilou. C’est lors de cette opération démontage que le feu a pris naissance.



«Il n’y a eu aucun blessé chez nos travailleurs et aucune panne de courant n’a été causée comme le poste n’était plus en opération», précise Étienne Simard, porte-parole d’Hydro-Québec.