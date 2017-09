Labeaume songe déjà à se représenter en 2021

Régis Labeaume pourrait bien se présenter de nouveau à la mairie en 2021 pour concrétiser le projet de transport structurant qu’il veut implanter à Québec.

«Mon objectif, c’est de ne pas quitter la politique sans avoir réglé le système de mobilité structurante. Si ce n’est pas fait dans quatre ans, vous allez me revoir, c’est certain. Et même si c’est fait, vous pourriez me revoir quand même», a lancé le maire de Québec, en conférence de presse lundi matin.

À quelques jours du lancement de la campagne électorale, le maire et son président du Réseau de transport de la capitale, Rémy Normand, ont fait le bilan des consultations tenues cet été sur la mobilité, après l’abandon du projet de service rapide par bus (SRB) Québec-Lévis.

Se disant «pas mal de bonne humeur», le maire a mis en garde ceux qui tiendraient pour acquis qu’il s’agit du dernier mandat qu’il sollicite. «Pour ceux qui pensent que c’est mon dernier mandat, je vous dirais: “Faites ben attention”. Je ne suis pas convaincu du tout, du tout. Je suis assez heureux dans cette job-là.»

Selon l'administration Labeaume, les consultations sur la mobilité ont permis de dégager deux consensus: les gens de Québec veulent un système de transport structurant et une amélioration des infrastructures qui permettent le transport actif, comme les pistes cyclables et les trottoirs.

Deux ans... ou moins

Il faudra deux ans – peut-être un peu moins, espère le maire – pour élaborer le futur projet de transport en commun pour Québec. Les électeurs ne sauront donc pas lors de la campagne électorale pour quel projet spécifique ils se prononceront. Mais Régis Labeaume se défend de leur demander un chèque en blanc. «Si les électeurs croient les petits magiciens, qu’ils votent pour les petits magiciens», a-t-il asséné, en visant Québec 21, qui promet de ne pas mettre en place de système structurant et de miser plutôt sur une amélioration du réseau du RTC. «Nous, on sait qu’on ne crée pas un projet en criant lapin.»

Régis Labeaume promet de ne pas répéter l’erreur du projet SRB et de tenir la population informée de l’avancement de la réflexion. «S’il y a une chose qu’on va faire, c’est d’aller régulièrement vers la population. Étape par étape. Donner des réponses sur plusieurs questions : sur le métro, le monorail, la voiture autonome. On va constamment aller voir les gens.»