Le CH s'incline devant les Bruins à Québec

QUÉBEC | Le Canadien affrontait l’équipe B ou même C des Bruins de Boston. Ça ressemblait plus aux Bruins de Providence de la Ligue américaine. Malgré les absences des Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pastrnak, Zdeno Chara et Tuukka Rask, l’ancienne équipe de Claude Julien l’a emporté 3 à 2 contre le Tricolore, hier, devant 9248 partisans au Centre Vidéotron.

Sur papier, le CH avait une bien meilleure formation. Mais ce n’était pas assez pour ressortir avec une victoire. Claude Julien a parfaitement résumé la rencontre. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de trop analyser le résultat d’un match préparatoire.

« C’était un premier match préparatoire de huit, a rappelé Julien. Il y avait de la rouille chez certains joueurs. Je ne peux pas commencer à dire qui j’ai aimé dans ce match. En principe, personne n’est ressorti du groupe. Nous avons joué un match correct, mais sans plus. Plus le camp se déroulera et plus nous verrons des améliorations. Je reviens à la même réponse, c’était un match préparatoire sur huit.»

Des rivaux plus affamés

Utilisé comme premier centre aux côtés d’Alex Galchenyuk et de Brendan Gallagher, ce qui pourrait constituer le deuxième trio en début de saison, Phillip Danault a aussi offert une analyse juste de ce revers.

« Quand les Bruins ont marqué un premier but, nous nous sommes assis et nous avons arrêté de travailler, a mentionné Danault. Les Bruins avaient plusieurs jeunes au sein de leur formation, mais ils ont joué avec cœur. »

Après une première période soporifique, le CH a réanimé un brin la petite foule avec des buts rapides de Brendan Gallagher et de Jérémy Grégoire au début de la deuxième. Mais les Bruins ont répliqué avec trois buts, deux aux dépens d’Al Montoya et un contre Zachary Fucale.

Galchenyuk : un mauvais départ

On vous le rappelle, il ne faut pas partir en peur après un seul match préparatoire. Et c’est toujours plus difficile d’évaluer le travail d’un vétéran. Mais Galchenyuk n’a pas connu une bonne sortie. Loin de là. Au premier tour des séries, le numéro 27 se retrouvait au sein du quatrième trio face aux Rangers. En gardant ce fait en tête, on pouvait s’attendre à le voir sortir avec un appétit plus vorace.

Galchenyuk a été coupable d’un horrible revirement lors du but de Tim Schaller, en infériorité numérique.

« C’est le premier match du calendrier préparatoire, a soupiré Galchenyuk. Je ne veux pas être trop sévère envers moi ou mon trio après un seul match. C’est toujours différent quand tu n’as pas joué depuis trois ou quatre mois. La rondelle fait de drôles de bonds. Mais tu ne dois pas trop t’y attarder et chercher à t’améliorer.

« Je me prépare pour la saison, a-t-il continué. Chaque match, tu veux produire de l’attaque et aider ton équipe à gagner. Ça ne s’est pas produit aujourd’hui, mais tu passes au prochain match. Je n’ai pratiquement jamais joué avec Phil (Danault). Nous aurons besoin d’un peu de temps. »

Lernout frappe fort

Brett Lernout a profité de cette première rencontre pour afficher ses couleurs. Le choix de troisième tour en 2014 a joué un bon match. En uniforme pour deux rencontres en fin de saison l’an dernier, Lernout n’est pas si loin d’un poste à Montréal. Il est l’un des rares défenseurs droitiers de l’équipe. Face aux Bruins, le grand défenseur a utilisé ses grosses épaules à plusieurs reprises.

« J’étais heureux de mon rendement, mais je sais que la route restera très longue », a sagement répliqué Lernout.

« Je l’ai trouvé très bon, a renchéri Karl Alzner au sujet de Lernout. Il est intimidant et il est rapide pour son gabarit. Il a fait de beaux jeux défensifs. »

Julien a aussi offert une bonne évaluation à Juulsen.

Le CH jouera son prochain match préparatoire, demain, contre les Capitals de Washington au Centre Bell.

+ Lernout Il est grand, il est gros, mais il sait aussi se servir de son physique. Lernout sera dans la lutte pour un des derniers postes disponibles à la ligne bleue. - Galchenyuk Il n’était pas le seul coupable, mais Alex Galchenyuk ressemblait trop à un vétéran qui aurait souhaité passer sa soirée ailleurs.

Ils se battent pour un poste

Claude Julien a refusé d’identifier un seul joueur ayant réussi à se démarquer pour ce premier match préparatoire contre les Bruins de Boston. S’il n’aime pas cibler une personne, c’était aussi le signe d’une rencontre assez terne. Parmi les jeunes, Brett Lernout et Noah Juulsen ont gagné des points à la défense.

25 – Jacob de la Rose, ailier gauche

De la Rose a promis qu’il serait meilleur avec la rondelle cette saison. Le Suédois a terminé la rencontre avec quatre tirs sans toutefois être une menace. Il reste trop souvent invisible.

34 – Michael McCarron, centre

Utilisé au centre de de la Rose et de Grégoire, McCarron a eu quelques bonnes présences. Il a obtenu une passe sur le but de Grégoire. Un match honnête, mais sans feu d’artifice.

36 – Brett Lernout, défenseur

Lernout reste un négligé pour gagner un poste à la ligne bleue. Mais ce n’est pas impossible. Le colosse de 6 pi 4 po et 214 lb a fait sentir sa présence avec de bonnes mises en échec. Un jeu simple, mais efficace.

45 – Joe Morrow, défenseur

Morrow était l’un des meilleurs joueurs sur la glace pour les 30 premières minutes. Il n’a pu maintenir le rythme. Il a bêtement perdu la rondelle derrière son filet, ouvrant la porte au premier but des Bruins.

52 – Éric Gélinas, défenseur

Invité à ce camp, Gélinas devra rapidement séduire Claude Julien et Marc Bergevin. Il n’a pas réussi à dynamiser le jeu en supériorité numérique.

58 – Noah Juulsen, défenseur

Le choix de premier tour de l’équipe en 2015 patine bien et il lit bien le jeu. Mais il aura besoin de temps à Laval pour apprendre à jouer contre des joueurs beaucoup plus vieux.