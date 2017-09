Le chroming: une technique de maquillage pour les paresseuses

Comme le contouring et le strobing font déjà partie de notre vocabulaire depuis quelques saisons, on s’approprie cette technique simpliste qui s’apparente de très près à ces deux tendances beauté.

Une publication partagée par Louise Nichols (@whysobluelou) le 16 Févr. 2016 à 3h07 PST

Le principe du chroming est assez simple: on copie littéralement la technique du strobing, c’est-à-dire d’illuminer le teint et de structurer le visage avec des points de lumière. Mais, cette fois-ci, on fait abstraction de l’illuminateur et on le remplace par un rouge à lèvres nude onctueux et métallique.

Une publication partagée par Beauty Blog by Miranda Mendoza (@slashedbeauty) le 23 Févr. 2016 à 11h03 PST

Pour un résultat optimal, on applique le produit sur les tempes, les pommettes et sous l’arcade sourcilière.

Comme on est pressées le matin, ce rouge 2-en-1 nous permet d’avoir un effet de brillance sur nos lèvres, en plus d’avoir un teint hyper lumineux. Formule gagnante!