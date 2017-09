Le gardien des Remparts, Dereck Baribeau, s’entend avec le Wild

Le gardien de but de 18 ans des Remparts de Québec Dereck Baribeau a été retranché du camp d’entraînement du Wild du Minnesota, lundi matin.

Toutefois, avant de lui remettre son billet d’avion pour un aller simple vers Québec, la direction du Wild lui a fait parapher un contrat de trois ans.

Une entente type a été signée (entry level contract), octroyée aux recrues professionnelles, assortie d’un boni de signature et de salaires distinct selon que l’athlète joue dans la Ligue nationale ou les ligues mineures (Ligue américaine ou East Coast).

«Je suis comblé!, a lancé le géant de 6 pieds, 6 pouces et 210 livres. Je n’avais aucune idée de ce qui se préparait avant de discuter avec mes agents, dimanche, par téléconférence», a admis ce client de la firme Newport Sports Management, représentée au Québec par l’ancien gardien Stéphane Fiset.

«À l’évidence, les dirigeants du Wild ont beaucoup aimé mes performances lors du camp de développement (début juillet) et lors du tournoi des recrues. Tout s’est réglé ce matin et je prends l’avion en direction de Québec cet après-midi (hier)», a précisé le résident de L’Ancienne-Lorette.

«Ce contrat m’enlèvera une grosse pression sur les épaules. Avec ce contrat en poche, ma concentration sera uniquement tournée vers les succès des Remparts cette saison.»

Le jour et la nuit

Échangé par les Foreurs de Val-d’Or, après une saison et demie laborieuse, aux Remparts au début du mois de janvier, Baribeau a su rebâtir sa confiance et travailler sur les aspects techniques de sa profession durant les mois suivant son retour au bercail.

En juin, il avait durement encaissé le choc de ne pas avoir été repêché à la séance de la Ligue nationale à Chicago. L’invitation du Wild quelques heures plus tard avait mis un baume sur cette plaie vive.

«Je tiens à remercier Philippe (Boucher, l’entraîneur en chef des Remparts) et Ghyslain (Rousseau, l’instructeur des gardiens), car ils m’ont remis sur la map à mon arrivée à Québec. Autant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. Merci également à mes parents, ma blonde et aux autres membres de ma famille pour leur appui.»

Un coup de fil de Fletcher

L’encre à peine séchée au bas du contrat de Baribeau, le directeur général des Diables rouges Philippe Boucher a reçu un coup de fil de son homologue du Wild Chuck Fletcher.

«Il voulait savoir si Dereck obtiendrait beaucoup de temps de glace cette saison. J’ai lui répondu: entre 45 et 50 games si tout va bien!», a badiné Philippe Boucher.

À l’évidence le patron du Wild n’avait pas consulté le tableau de performances (en anglais, depth chart) des Remparts avant de poser la question. Ensemble, les adjoints de Baribeau, Oliver Troop et Olivier Chalifour cumulent zéro minute d’expérience dans la LHJMQ!

«Nous sommes très heureux et contents pour Dereck. Un contrat n’est toutefois pas une finalité et nous avons hâte qu’il soit de retour à Québec afin de poursuivre son développement. N’oublions pas que les gardiens de but, en moyenne, percent les alignements de la LNH entre 22 et 24 ans.»

Un risque calculé

Les Remparts ont pris la décision de négocier avec les Foreurs, à la mi-décembre, alors que Baribeau venait d’allouer huit buts aux Voltigeurs de Drummondville.

«Dereck était dans une mauvaise passe, mais nous n’avions jamais douté de son talent», a rappelé Boucher.

Rappelons que Baribeau avait été le 5e joueur réclamé lors de la séance de repêchage de la LHJMQ en juin 2015!

«On a cru en lui et nous sommes contents d’être allés le chercher! Sa mise sous contrat s’avérera un bel exemple pour nos autres joueurs admissibles au repêchage qui pourraient être oubliés en juin.»

Parmi ce groupe d’espoirs, citons les noms des attaquants Philipp Kurashev, Andrew Coxhead, Olivier Mathieu et celui du défenseur tchèque Tomas Dajcar.