Le président en a assez

Les partisans étaient dégoûtés après la défaite de 3 à 2 contre Minnesota United, samedi soir, point d’orgue d’une saison où l’équipe n’a jamais excédé les attentes. Joey Saputo en a lui aussi assez.

Le président du club a émis une déclaration, dimanche, dans laquelle il reconnaissait que la performance de l’équipe était en deçà des attentes toute en lançant un appel à la patience en regard du plan quinquennal mis en place au début de la saison.

Il mentionnait également être prêt à apporter les changements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Ceux-ci se feront-ils dans le personnel technique ou au sein de l’alignement ?

« On n’avait pas besoin d’un communiqué pour savoir qu’il était mécontent, a reconnu Hassoun Camara. Nous les premiers, les joueurs, on n’est pas contents du résultat.»

« On pensait avoir accroché le bon wagon en alignant quatre victoires et c’est l’inverse qui s’est passé, le scénario catastrophe. »

Rencontre

Saputo a donc rencontré son personnel d’entraîneurs, dimanche, pour passer son message.

D’après ce que Patrice Bernier a indiqué, celui-ci s’est bien rendu jusqu’aux joueurs. Et selon ce qu’avance Nicolas A. Martineau de TVA Sports, c’est Nick De Santis qui se serait chargé de le livrer aux joueurs en leur passant un savon.

« Ils sont venus nous parler, il y a eu une discussion pour nous parler du fait que le club n’est pas content de la situation », a confirmé le capitaine.

«On connaît l’avis du président et du club, mais c’est nous qui sommes sur le terrain et qui pouvons changer les choses. »

Normal

Joey Saputo fait de rares sorties publiques. Par exemple, il n’a plus utilisé son compte Twitter depuis le 10 mai 2014 alors qu’il avait promis des changements après avoir vu son équipe amorcer la saison avec une seule victoire en neuf rencontres.

« C’est normal qu’il ne soit pas content. C’est un match qu’on ne devait pas perdre et qu’on devait contrôler. C’est son équipe et il en veut plus », a avoué Mauro Biello.

Patrice Bernier a fait remarquer que ce n’est pas anormal dans le monde du soccer de voir un propriétaire faire une sortie de la sorte.

« J’ai joué dans d’autres clubs en Europe et c’est pareil. On n’est peut-être pas habitué à Montréal qu’un président agisse ainsi, mais c’est comme ça dans le milieu du soccer. »

Réagir

Avec un recul de six points sur la sixième place dans l’Association Est, la marge de manœuvre de l’Impact est presque inexistante.

Patrice Bernier a reconnu que l’équipe n’a pas offert des performances à la hauteur des attentes.

« On n’est pas où on voulait. On a affiché nos ambitions dès le début de la saison et on voulait être au-dessus de la ligne rouge et en regardant vers le haut du classement. »

Les joueurs doivent désormais se retrousser les manches dans les six derniers matchs de la saison.

« On n’a plus le droit à l’erreur, a affirmé le capitaine. On ne peut pas avoir de relâchement, on doit y croire jusqu’à la fin.

« Il faut réagir, clairement on n’est pas content d’où on est. Le dernier match, on voulait le gagner et on ne l’a pas gagné, moi-même j’étais atterré. »

Une équipe fragile

Bien qu’il y ait un grand nombre de vétérans au sein de l’alignement, l’Impact est une équipe dont la confiance est ébranlée.

« Dernièrement on est fragiles malgré qu’on a de bons joueurs, dont des joueurs désignés qui sont parmi l’élite de cette ligue », a fait remarquer Patrice Bernier.

Le capitaine, qui a marqué le premier but du match de samedi, croyait fermement à une victoire.

« La manière dont on a débuté le match, je suis pas mal sûr que tout le monde croyait qu’on allait gagner 2 ou 3 à 0, même moi sur le terrain.

« On a pris un but et on était sur les talons. On n’est plus dans l’habitude de gagner ou de revenir de l’arrière. »

Trop en faire

Après quatre victoires consécutives, le Bleu-blanc-noir a enchaîné avec quatre revers. Dans ce temps-là, la tête se met à travailler un peu fort.

« Quand tu enchaînes des défaites, tu te poses des questions, admet Bernier. Mais nous sommes des athlètes, nous sommes faits pour passer à travers les moments difficiles et l’adversité.

« On est dans un moment d’urgence où parfois on veut trop en faire et parfois on n’en fait pas assez. On ne peut plus trop se poser de questions, si on s’en pose trop, on gamberge. »

Hassoun Camara estime pour sa part que toutes les conditions étaient pourtant réunies pour que l’équipe connaisse du succès.

« On a une très bonne équipe et de très bons joueurs, on avait pratiquement tous les ingrédients pour faire une bonne saison et surfer sur la dynamique de la fin de saison dernière. »

Dur à expliquer

Mauro Biello se gratte un peu la tête quand il pense aux difficultés de son équipe cette saison, mais veut continuer de faire confiance à ses joueurs.

«Des fois c’est difficile à expliquer parce que c’est des joueurs qui ont vécu beaucoup de choses.

« On l’a vécu quand j’ai pris l’équipe et l’an passé aussi, a noté l’entraîneur-chef. Je dois donner le bénéfice du doute à des joueurs qui ont déjà été dans cette situation et qui ont eu du succès.

« Il faut avoir une mentalité de combattant. On a un match mercredi (demain) et on va tout faire pour aller chercher la victoire et continuer d’y croire », a ajouté Patrice Bernier comme pour donner raison à son entraîneur.