Les opposants de Labeaume veulent limiter les mandats des maires

Anne Guérette proposera de limiter à deux les mandats des maires de Québec pour éviter les «abus de pouvoir».

À LIRE AUSSI: Labeaume songe déjà à se représenter en 2021

La chef de l’opposition et candidate à la mairie Anne Guérette a annoncé cette promesse lundi en réaction aux propos de Régis Labeaume. Celui-ci a indiqué qu’il songeait sérieusement à solliciter un autre mandat en 2021 s’il est réélu le 5 novembre prochain.

«Nous aurons une proposition à cet effet. On va demander un maximum de deux mandats pour un maire. Il faut limiter le nombre de mandats. Il faut qu’il y ait un roulement», a exprimé Mme Guérette avant la séance du conseil municipal.

«Un maire ne devrait pas être éternel. (...) Trop longtemps au pouvoir, ça peut mener à de l’abus de pouvoir. Il peut y avoir un meilleur roulement. Il n’y a pas juste une personne qui est capable d’être maire dans une ville.»

Elle estime que le maire Régis Labeaume a fait son temps. «Quatre années de plus d’une administration Labeaume, on pense que ce serait une mauvaise chose pour notre ville.»

Le candidat à la mairie du parti Québec 21, Jean-François Gosselin, abonde dans le même sens que Mme Guérette. «Au début, quand on arrive en politique, on veut défendre le citoyen ordinaire. Après deux mandats, après huit, dix ans, on ne défend plus le citoyen. C’est ce qui arrive présentement à M. Labeaume. Et moi je ne veux pas me rendre là, je ne veux pas être comme lui qui défend la machine contre le citoyen.»