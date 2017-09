Louis-Hébert: la candidate de la CAQ s’attaque à la congestion routière

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, veut faire des problèmes de congestion routière «une de ses grandes priorités» si elle est élue le 2 octobre et accuse le gouvernement libéral de faire du surplace.



Relier la rue Blaise-Pascal à l’autoroute Duplessis afin de désengorger le secteur de Cap-Rouge est l’un des engagements qu’elle a pris, lundi matin.



«Le secteur (à l’intersection de l’avenue Legendre et du boulevard de la Chaudière) est appelé à changer drastiquement dans les prochaines années, rappelle Mme Guilbault. Les projets du Domaine Legendre (93 maisons) et du nouveau méga centre commercial autour du nouveau magasin IKEA vont accentuer les problèmes de congestion.»



«Je veux offrir aux Carougeois une troisième façon de sortir de la ville par le boulevard de la Chaudière en ajoutant des bretelles d’accès de Blaise-Pascal vers l’autoroute Duplessis. Nous n’avons pas entendu le gouvernement rassurer les gens du secteur. Il y a déjà du traffic et il va en avoir plus. On arrive avec des propositions concrètes et on anticipe le problème», a-t-elle indiqué, ajoutant avoir aussi l’intention de relier Blaise-Pascal au boulevard Versant-Nord.



Saint-Augustin



Mme Guilbault veut aussi ajouter une troisième voie à la route 138 à Saint-Augustin-de-Desmaures. Cette artère, ouverte dans le sens de la circulation, débuterait où la 138 passe de quatre à deux voies. Le chantier «a déjà été évalué par le maire Sylvain Juneau», précise-t-elle.



Enfin, la tête des ponts est son dernier cheval de bataille. «Le fameux spaghetti d’échangeurs a un impact considérable sur les résidents de Louis-Hébert. Ça va faire bientôt 15 ans que les libéraux sont là et on se demande comment le projet peut accuser un tel retard», a dit Mme Guilbault.



Transport collectif



Pour ce qui est du transport en commun, la candidate dit que la CAQ réfléchit sur le sujet en vue des élections générales, «mais dans le cadre de la partielle, nos propositions répondent aux problèmes que j’entends.»



Questionné sur l’enjeu majeur à mettre de l’avant pour stimuler la participation à la partielle, Geneviève Guilbault est revenue sur le thème de la circulation. «La congestion routière mobilise beaucoup d’électeurs. Je mise aussi sur l’amélioration de qualité de vie des familles et la congestion a un impact direct sur leur qualité de vie.»

Réplique des libéraux



En après-midi, le ministre libéral François Blais, responsable de la Capitale-Nationale, a pourfendu la proposition caquiste visant à élargir la 138 vers l’ouest. «Moi, je n’ai rien compris à cette solution-là. Sincèrement, j’ai l’impression que c’est du bricolage», a réagi celui qui prône plutôt le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc vers Saint-Augustin.



«Demandez donc au maire Juneau (à Saint-Augustin) qu’est-ce qu’il préfère entre les deux solutions. Les terrains sont déjà arrêtés et définis», a-t-il renchéri lors d’une mêlée de presse, en marge d’une annonce sur l’immigration avec le maire Régis Labeaume à l’hôtel de ville.

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée