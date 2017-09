Mais où est Justin? Édition du 18 septembre

Chaque jour, on trouve Justin Trudeau pour vous. Le Journal lance cette chronique pour la rentrée parlementaire qui a lieu aujourd’hui.

Le premier ministre sera à Ottawa comme plusieurs autres députés pour le retour des vacances. Mais il aura une journée chargée, en plus de participer à la période des questions en milieu d’après-midi. Trudeau multipliera les rencontres et les activités protocolaires avec son homologue du Royaume-Uni, la première ministre Theresa May, qui est en visite au Canada pour une journée.