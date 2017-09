Opéra Tosca : Ce fut très moyen

Samedi soir, l’opéra de Montréal ouvrait saison avec un classique : Tosca de Puccini. Si le tout était soigné avec des décors qui avaient l’autre siècle, la mise en scène qui aurait dû être revampée fut on ne peut plus poussiéreuse. Certes, il apparait difficile de faire du neuf avec de l’ancien, mais quand la mise en forme s’étend sur deux heures trente avec deux entractes, notre patience fut mise à rude épreuve. Comme toujours, c’est le fruit défendu, ou l’amour impossible qui se retrouve au cœur de l’intrigue, avec un méchant et deux tourtereaux.



Un peu Tosca, non pour l’amoureux et oui pour le méchant.



Dans le rôle de l’héroïne (Tosca), nous retrouvions la soprano Melody Moore Wagner. Sans être convaincante et à demi théâtrale, elle fournissait quelques bons moments, sans véritablement convaincre. Le ténor chilien Giancarlo Monsalve aurait dû sagement rester dans les coulisses. Un peu bêta, et pas acteur pour deux sous, son timbre de voix fut désagréable, et ne parlons pas des trémolos qui venaient invariablement gâcher la sauce. Dans l’acte III, l’air connu, il ratait complètement le seul moment, qui aurait dû nous émouvoir. Être au mauvais moment, au mauvais endroit, cela tombe sous le sens.

Par contre, nous avons deux héros pour cette première. Le baryton canadien Gregory Dahl fut impeccable dans le rôle du sournois Scarpia. Manipulateur à souhait, maître des intrigues, il dominait complètement la scène. Du chef d’orchestre Guiseppe Grazioli qui dirigeait l’orchestre Métropolitain, nous lui envoyons un bouquet de fleurs. Suivant l’engrenage du drame, il tissait des ambiances et mariait les couleurs.



Jusqu’au 23 septembre, à la salle Wilfrid-Pelletier, 19 h 30