[PHOTO] Voici à quoi ressemblera le nouveau restaurant Chez Boub

Après avoir vu leur restaurant être ravagé par un violent incendie en juin dernier, voilà que les propriétaires de Chez Boub dévoilent les plans de reconstruction de cette institution du Lac-Beauport.

«On a travaillé fort pour vous faire un beau resto actuel, tout en ne dénaturant pas le Chez Boub qu'on connaissait. On veut que les gens se reconnaissent. On est vraiment content du résultat», ont-ils indiqué sur la page Facebook du commerce.

Les propriétaires du restaurant familial du boulevard du Lac ont aussi profité de leur publication pour faire un clin d’oeil à la ville.

«Les plans sont déposés, on attend notre permis et on commence! P.S. on ne veut pas mettre de pression à la ville, mais il y en a qui ont hâte de manger de la pizza!»

L’incendie qui s’est déclaré au restaurant Chez Boub le 13 juin dernier serait dû à un problème électrique.