Télé-Québec annonce le retour de Passe-Partout

Passe-Montagne, Passe-Carreau, Grand-Mère et Fardoche, pour ne nommer qu’eux, seront de retour au petit écran en 2019 dans une nouvelle mouture de l’émission culte pour enfants «Passe-Partout».

«Le nouveau Passe-Partout offrira un rendez-vous à la fois divertissant et éducatif pour les jeunes du niveau préscolaire. Stimulante, l’émission divertira les tout-petits tout en les préparant et en les outillant à la réalité scolaire», a fait valoir Télé-Québec en annonçant le retour de l’émission lundi.

Originalement diffusée de 1977 à 1991, mais suivie de nombreuses reprises, l'émission «Passe-Partout» a marqué l’imaginaire de nombreux enfants dans les années 80 et 90.

Télé-Québec a profité du 40e anniversaire de la série et du 50e de la station pour annoncer la nouvelle. «Avec cette nouvelle version de Passe-Partout, nous poursuivrons cette mission chère à Télé-Québec d’accompagnement de l’enfant. De plus, nous pouvons aujourd’hui aller encore plus loin avec les nouvelles possibilités numériques», a expliqué le directeur général des programmes, Denis Dubois, dans un communiqué.

Selon M. Dubois, l’émission a aussi le potentiel se servir d’«outil extraordinaire» pour intégrer les jeunes immigrants.

La nouvelle mouture de «Passe-Partout» sera produire par la boîte Attraction Images.