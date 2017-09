Trafic de stupéfiants à Lévis: une simple vérification de routine vire en accusations

Un individu de Saint-Côme-Linière, en Beauce, fait face à de multiples accusations, notamment de trafic de stupéfiants, après s’être fait arrêter pour une simple vérification de routine, dans la nuit de vendredi à samedi, à Lévis.

Patrick Boisvert, né en 1974, venait de quitter le bar le Chivas de l’avenue Taniata, à Lévis. À 23h47, alors qu’il se dirigeait vers l’autoroute 20, des patrouilleurs du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) l’ont intercepté pour une simple vérification de routine.



«En s’approchant, les patrouilleurs ont aperçu des cocottes de pot sur le siège arrière du véhicule. Ils ont donc procédé à son arrestation», indique Christian Cantin, porte-parole au SPVL.



Les policiers ont fouillé le véhicule et ont notamment découvert une quantité importante de stupéfiants. «Ils ont trouvé 1588 comprimés, probablement des métamphétamines, c’est en analyse. Ils ont trouvé un pistolet à impulsion électrique (taser gun), un fusil à plombs, 6400$ canadiens et une centaine de dollars américains, 312 grammes de cannabis, cinq onces de cocaïne et une liste de clients», détaille le porte-parole.

Détenu

Boisvert a été arrêté et est demeuré détenu. Il a comparu samedi matin au palais de justice de Québec et a été accusé de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, trafic de stupéfiants, possession d’une arme prohibée, bris d’engagement et plusieurs bris de probation, en lien avec la possession d’arme prohibée.



L’accusé doit revenir en cours lundi pour son enquête sous caution. «D’autres chefs d’accusation seront ajoutés», précise M. Cantin.