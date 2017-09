Un festival de «rap queb»... au Beachclub?

Les amateurs de «rap queb» auront peut-être une raison de visiter Pointe-Calumet en 2018, puisqu'Olivier Primeau a fait allusion à un possible festival de rap québécois qui se tiendrait au Beachclub en 2018.

Le jeune homme d'affaires a invité les gens à se prononcer sur sa page Facebook sur les artistes qu'ils aimeraient voir à cet hypothétique festival.

«Oui ou non? Un festival de rap québécois l'été prochain au Beachclub avec Dead Obies, Koriass, Alaclair Ensemble, Loud Lary Ajust et plus encore? Écrivez ceux que vous voulez voir.»

Primeau ne vise rien de moins que les artistes de l'heure sur la scène québécoise.

«Pour l'instant, rien n'est confirmé. Nous voulions tester l'intérêt des gens et la réponse semble positive. À suivre!», a répondu le propriétaire de l'établissement par message texte.

De nombreux internautes se sont d'ailleurs excités que Loud Lary Ajust, un projet abandonné par ses membres en 2016 afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs projets solos, puisse se réunir sur scène.

Évidemment, aucun artiste n'a été confirmé pour l'instant, mais l'idée générale semble plaire à beaucoup de gens, dont plusieurs qui ne sont pas des visiteurs réguliers du Beachclub, à ce que l'on a pu comprendre.

En plus des autres, Rymz, Souldia, Manu Militari et Les Anticipateurs ont été mentionnés par le public.