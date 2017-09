Un spectacle dans un lieu inusité

Pour son 25e anniversaire, la Maison Dauphine s’offre une série de spectacles-bénéfices dans un lieu pour le moins inusité. C’est la Fabrique d’obus de Parcs Canada, situé face à l’Hôtel-Dieu, qui sera convertie en une salle de 296 spectateurs qui accueillera le spectacle À cause de Carmen, du 17 au 21 octobre.

À cause de Carmen est une pièce musicale inspirée du populaire opéra Carmen. Les cinq représentations, qui affichent presque complet, sont le point d’orgue d’une campagne de financement qui vise à amasser 650 000 $ pour la construction d’un service d’hébergement pour les jeunes de la rue. La comédienne Guylaine Tremblay en est la porte-parole.

Les rôles ont été confiés à cinq comédiens du Conservatoire d’art dramatique, ainsi qu’à trois musiciens (guitare, basse, batterie), qui reprendront les airs de Carmen dans des versions résolument plus rock, comme on a pu le constater lundi en conférence de presse, avec la présentation d’une Habanera bien différente.

« La trame musicale et la trame de l’histoire de Carmen cadrent bien avec l’histoire des jeunes de la rue. Mais les gens qui s’attendent de débarquer à un opéra seront très surpris », a précisé Richard Aubé, qui signe les textes et la mise en scène.

Des gradins seront installés à la Fabrique d’obus, juste en face de l’Hôtel-­Dieu, un endroit très peu connu à Québec. Une tonne de sable constituera la scène centrale. Les spectateurs seront « déroutés » par l’endroit, entouré par des graffitis. « Je ne voulais pas que ce soit dans une salle de spectacles. Je voulais que ce soit très “groundé”, très urbain. »

L’histoire de la pièce se déroulera dans un lieu désaffecté en démolition, où des jeunes de la rue entendront une troupe répéter l’opéra Carmen dans l’immeuble moderne voisin. Maude, le personnage principal, sera fascinée par ces répétitions. Elle s’y intéressera en cachette des autres, qui la dénigreront jusqu’à tant qu’elle leur interprète une chanson qui changera leur vie.

L’art, « pas juste pour divertir »

Au lendemain du gala des Prix Gémeaux auquel elle assistait, Guylaine Tremblay s’est fait un devoir d’être présente à Québec pour parler de cette campagne de financement dont elle a accepté d’être la porte-parole en juin dernier.

« Quand on m’a dit que c’était pour de jeunes itinérants à partir de 12 ans... Quelle horreur de savoir qu’il y a des enfants qui dorment dans la rue aussi jeunes. (...) Ces jeunes-là, ce sont eux l’avenir. C’est notre devoir de les aider. »

Elle a également souligné l’initiative de monter un spectacle pour financer le projet d’hébergement.

« L’art n’est pas là juste pour divertir, a-t-elle dit. Il est là pour nous accompagner, nous aider à exprimer des choses que parfois, on n’est pas capable d’exprimer. Mais à travers un personnage, une chanson, une peinture, on est capable. Je trouve hyper important qu’un spectacle comme ça existe. Avec ce spectacle-là, on va pouvoir s’approcher de vous, comprendre et arrêter de juger », a-t-elle dit en s’adressant à trois jeunes présents, qui fréquentent la Maison Dauphine.

Il reste quelques billets pour certaines représentations, qui ont lieu du 17 au 21 octobre. Pour plus de détails, visitez maisondauphine.org.