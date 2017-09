Une pause salutaire pour Sophie Desmarais

Par le hasard du calendrier des sorties, Sophie Desmarais a été omniprésente dans les films québécois en 2013 et en 2014. Depuis, on ne la voit plus au grand écran. Ce n’est pas un choix, affirme la comédienne. « J’ai eu des offres, mais rien n’a conquis mon cœur. »

C’est plutôt du côté du théâtre et de la télévision (Mon ex à moi, Prémonitions, L’imposteur) qu’il faut se tourner pour apprécier le travail de Desmarais, actuellement membre du jury des longs métrages du Festival de cinéma de la ville de Québec.

« Je suis contente d’avoir eu de beaux personnages à la télévision et aussi de m’être éloignée de l’univers du cinéma. Ce n’était pas voulu, mais c’était bien que ça se passe de cette façon. Ça va me permettre de revenir en force avec des projets qui, artistiquement, ont quelque chose à dire », confie Desmarais.

Justement, elle fera une apparition dans le prochain Bernard Émond, Pour vivre ici, qui sortira en 2018. On la verra aussi dans La version nouvelle, de Michael Yaroshevsky. Elle tournera aussi le film d’un cinéaste australien qui l’avait remarquée à Cannes, en 2013.

Des fleurs pour Rafaël Ouellet

C’est d’ailleurs sur la Croisette que la carrière de la jeune femme de 31 ans a pris véritablement son envol, sur la scène internationale, quand le film Sarah préfère la course a été sélectionné dans la section « Un certain regard », en 2013. L’influent magazine Indiewire avait même fait de Desmarais une des dix actrices à surveiller sur la Croisette.

De retour au pays, elle a enchaîné les rôles. À tel point qu’à l’automne 2014, on la voyait dans trois films sortis dans le même trimestre, dont Henri Henri. Quelques mois plus tard, elle réapparaissait en étudiante amoureuse de son professeur dans Gurov et Anna, de Rafaël Ouellet.

Vrai, ça fait beaucoup. Mais, souligne la comédienne, ce sont des films qui n’ont pas fait un nombre élevé d’entrées en salle. Elle ne s’en formalise pas, même si elle croit que Gurov et Anna aurait mérité un meilleur sort.

« C’est un film avec une réelle proposition artistique. Rafaël a pris beaucoup de risques et a évité beaucoup de pièges dans le scénario. Ça m’a déçue que ce film ne soit pas vu davantage. »

Innovation ou émotion ?

Desmarais et Ouellet se retrouvent d’ailleurs sur le même jury, ces jours-ci, au FCVQ. Pour la comédienne, faire partie d’un groupe chargé de déterminer quels sont les meilleurs films d’une compétition constitue une expérience enrichissante.

« Ça permet de faire une mise au point sur ce que tu aimes, ce qui est important dans un film. Quel genre de cinéma on a envie de primer ? Quel genre d’histoires nous inspire ? Cherche-t-on l’innovation ou l’émotion ? »

Son préféré jusqu’à maintenant ? Motus et bouche cousue. Elle sait quel film elle veut défendre, mais la réponse, on l’aura lors du dévoilement des gagnants, mercredi soir.