17e meurtre de l’année à Montréal: la police identifie un suspect

MONTRÉAL | La police de Montréal est à la recherche d’un suspect concernant un meurtre survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Jean Edens Lindor, un homme de 24 ans, est soupçonné d’être derrière le 17e homicide de l’année à survenir sur le territoire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le suspect recherché a la peau noire, les yeux noirs et des cheveux courts et noirs. L’homme portait un manteau noir, un chandail noir avec l’inscription «Nike» en lettres blanches et des pantalons noirs au moment du crime.

«Les développements de l'enquête permettent de considérer dorénavant cet individu comme étant un suspect. Un mandat d'arrestation a été émis par la Cour du Québec et une accusation de meurtre au 2e degré a été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales» a précisé le SPVM, qui a identifié le suspect à l’aide de bandes vidéo.

Gerry Sisi Thibert, 26 ans, a été poignardé dans son appartement de la rue Mullins, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, lundi vers 2 h du matin. Son décès avait été constaté quelques heures plus tard à l’hôpital.

Selon la sœur de la victime, Tina Thibert, qui s’est confiée au «Journal de Montréal», la victime était une travailleuse du sexe transgenre qui recevait ses clients chez elle, afin de payer les frais associés à sa transformation physique et mentale.