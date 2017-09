LAVEAU, Carol Burnside



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 septembre 2017, à l'âge de 67 ans 8 mois, est décédée dame Carol Burnside, épouse de monsieur Benoit Laveau. Née à Loretteville, le 8 janvier 1950, elle était la fille de feu madame Joyce Allene Lyons et de feu monsieur John Kenneth Burnside. Madame demeurait à Wendake. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Madame Burnside Laveau laisse dans le deuil son époux Benoit Laveau; son fils Steve Laveau (Julie Dubé); sa fille Nancy Laveau (Marcel Godbout); ses cinq petits-enfants: Laurie-Ann, Audrey et Louis-David Laveau, Philip et Jeanne Sioui; ses frères, sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs: David (Georgette), Robert (Carol), Ronald, Patricia (Wayne); de la famille Laveau: Michel (Fernande), Pierre (Micheline), Ginette (Claude); sa grande amie Nicole Gros-Louis ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille remercie grandement tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec) www.fondationduchudequebec.com Tél. : 418-525-4385