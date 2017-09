7 produits de beauté à la citrouille pour les filles qui tripent sur l’automne

Spéciale dédicace à celles pour qui le comble du bonheur est synonyme de feuilles aux couleurs changeantes, de lattés à la citrouille épicée et de layering. Celles qui attendent avec impatience le fameux sweater weather et se régalent à cuisiner des croustades et des cornichons maison.

Chères amoureuses de l’automne, question de vous permettre de vivre votre passion à fond cette année, on vous a déniché sept trouvailles beauté vraiment cool au chaleureux parfum de citrouille. Bon cocooning!

Masque en feuille Too Cool for School 10$ en ligne

Chandelle Nest 90$ en ligne

Exfoliant pour le visage Peter Thomas Roth 72$ en ligne

Crème pour le corps 13,50$ US chez Bath & Body Works

Bombe pour le bain Lush 7,75$ en ligne

Baume à lèvres Burt’s Bees 4,21$ en ligne

Parfum Demeter 21$ en ligne