7 règles de base pour avoir du succès dans ta saison de fantasy football

Tu penses déjà tout abandonner après deux semaines de fantasy parce que ton premier choix David Johnson est fini pour la saison ou parce que t’aimes pas tes sélections de repêchage? Il faut assurément se souvenir dans ses moments de la célèbre déclaration d’Aaron Rodgers aux partisans des Packers : « R-E-L-A-X » ! Il y a énormément de changements dans une saison de fantasy et tes experts du journaldequebec.com sont là pour t’aider à terminer champion de ta ligue. Voici 7 règles de base à respecter pour connaître du succès!

1. Être à l’affût: Les blessures sont primordiales quand on parle de fantasy football. Dès qu’une blessure survient à un bon joueur, il faut réagir rapidement et aller chercher son joueur remplaçant. Pour t’aider dans cette tâche, il suffit de recevoir des notifications de «NFL network» sur ton cellulaire. Dis-toi que si tu ne le fais pas, un autre charognard de ta ligue va le faire.

2. Une bonne vérification les dimanches: Il est très important de vérifier son alignement de fantasy avant le début des rencontres de la NFL. Donne-toi 15 minutes avant le début des matchs du dimanche après-midi pour t’assurer que ton alignement est prêt et qu’il n’y a pas de blessure de dernière minute. Il est aussi important de le faire pour la partie du jeudi et du lundi. Mieux vaut prévenir que guérir.

3. Laisse ton égo à la maison : Un grand danger qui guette tout joueur de fantasy est de choisir un joueur simplement parce qu’il joue pour son équipe préférée. Il faut toujours se rappeler qu’à la fin de la semaine, il n’y a que les statistiques des joueurs qui comptent. Il faut être prêt à tout pour remporter son duel incluant de choisir un joueur des Jets même si t’es un partisan des Patriots !

4. La défensive gagne des championnats : Le vieil adage est aussi vrai au fantasy football. Une bonne semaine de ta défensive fait souvent la différence entre une victoire et une défaite. Tu peux choisir d’y aller toujours avec la même équipe si c’est une excellente défensive. Une alternative intéressante est d’identifier les pires attaques de la NFL et de choisir une défensive qui joue contre une de ces attaques chaque semaine.

5. Améliore toujours ton équipe : Même si t’as un bon début de saison, ne sois pas au-dessus de tes affaires. Les bons joueurs de fantasy savent qu’il ne faut jamais être satisfait de son équipe. La profondeur est importante et cela va aussi t’aider quand tes joueurs seront dans leurs semaine de congé. Même si tu vas chercher un bon joueur et que tu décides de ne pas le faire jouer, dis toi qu’il ne sera pas dans l’équipe d’un adversaire.

6. Vérifie contre qui tes joueurs évoluent: On dit souvent qu’au football tout est une question de confrontation. C’est aussi vrai en fantasy alors qu’il faut constamment regarder contre qui nos joueurs vont devoir évoluer. Il y a certaines confrontations qu'il faut simplement éviter comme faire jouer son porteur de ballon contre les Broncos à Denver. Il faut simplement concéder et trouver une alternative.

7. Les montagnes russes : Peu importe ta qualité de joueur de fantasy, tu vas prendre des mauvaises décisions dans une saison. Le but est de prendre plus souvent des bonnes que des mauvaises. Ne tire jamais la serviette! Assure toi de lire nos chroniques pour t’aider et surtout, fais toi du fun avec la plus belle forme de pool qui existe !