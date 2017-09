GAGNÉ, Edgar



À son domicile, le 13 septembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Edgar Gagné, époux de Mme Yvette Marcoux. Il demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera aule mercredi 20 septembre 2017 de 19h à 21h30, le jeudi 21 septembre 2017 de 9h à 10h40.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse: Yvette, ses enfants bien-aimés: Guylaine, Martine (Gaston Fillion) et Chantal (Danny Moran); ses petits-enfants: Marc-Antoine, Mathieu et Josiane Fillion; ainsi qu'Alexia, Lincey et Andrew Moran; ses frères et sœurs: feu Marie-Marthe (feu Ephrem Rhéaume), feu Antonio (feu Marie-Paule Poirier), Laurence (feu Léo Turcotte), feu Alyre, feu Raymond (Jeannette Pouliot), Lucille (Jean-Guy Breton), feu Marius (Bibiane Simard) et Marcel (Murielle Rodrigue); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Madeleine Savoie), Denis (Henriette Berthiaume), Gilles (Thérèse Blainey), Monique (Claude Blouin), Francine (Gaston Pineau), Raynald (Monique Grenier), Roger (Lorraine Pouliot) et Gérald (Claudette Lachance). Il laisse également dans le deuil sa filleule Maryse Marcoux et son filleul Alain Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier toute l'équipe du service à domicile du CLSC de Sainte-Marie, spécialement Mme Nathalie Marcoux et M. Réjean Carrier. Dons suggérés: La Fabrique de Saint-Elzéar: Administration@st-elzear.ca. L'association entraide communautaire La Fontaine: la-fontaine.org/association. La direction des funérailles est confiée à