Autoroute Dufferin-Montmorency: la patience des automobilistes mise à l'épreuve au centre-ville

Les usagers de l’autoroute Dufferin-Montmorency et de la côte d’Abraham ne sont pas au bout de leur peine alors qu’un chantier routier paralyse le secteur à sortie du boulevard Charest jusque dans la semaine du 30 octobre.

Des travaux de réfection du tablier de la structure de l’autoroute en direction ouest, à la hauteur du boulevard Charest et de la rue Saint-Paul, sont en cours depuis la mi-juillet. Ceux-ci entrainent donc un détour des automobilistes par la côte d’Abraham, puisque la sortie vers le boulevard Charest et la rue Saint-Paul est fermée. La situation causait déjà, d’emblée, un ralentissement dans le secteur.



Or, lors de la rentrée universitaire, il y a deux semaines, plusieurs usagers de la route dans le secteur se sont énormément plaints de l’intensification du bouchon de circulation, l’axe routier étant devenu un véritable stationnement à ciel ouvert.



Plusieurs automobilistes se sont indignés la semaine passée de voir le chantier complètement vide, le matin.

«Les travailleurs arrivent en après-midi et travaillent en soirée. Pourquoi il n’y rien le matin? On en a jusqu'à la fin octobre. Pourquoi ne pas faire de plus grosse journée ? On gagnerait peut-être une semaine, deux ou trois. Du gros n'importe quoi», se questionne Marie-Michelle Genois.



Selon une autre conductrice, Nathalie Drouin, le temps passé sur la route a triplé à cause des travaux.



À l’origine, les travaux qui ont commencé en avril dernier devaient s’achever dans les prochains jours, mais le MTQ s’est ravisé cet été en fixant l’échéancier à la fin octobre.

«En raison de la grève de la construction, de la grève des ingénieurs, de la décision du Ministère de permettre la fermeture de la bretelle seulement après le Festival d’été de Québec et des travaux plus importants que prévu sur la dalle, le MTQ a dû revoir l’échéancier des travaux», explique Alexandre Bougie, porte-parole au MTQ.

Afin de minimiser au maximum le prolongement de l’échéancier des travaux, le MTQ a demandé à l’entrepreneur de travailler également les fins de semaine. Les travaux sont donc en cours tous les jours de la semaine.

Par ailleurs, depuis lundi matin, les ouvriers sont également au travail dès 7h, le matin. Ils terminent à 19h. Malgré ces efforts supplémentaires, l’échéancier des travaux reste le même.