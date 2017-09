Aventure avec Bernard Voyer

La campagne de financement de l’église Saint-Roch, qui bat son plein depuis son lancement en mai dernier, a permis d’amasser près de 1,4 M$ en dons à ce jour, ce qui constitue plus de 90 % de l’objectif, soit 1,5 M$.

Un événement-bénéfice (cocktail et concert) se tiendra à l’église Saint-Roch le vendredi 10 novembre, dès 17 h, suivi du concert à 19 h 30, qui se traduira par une exploration sonore « Aventure » autour des récits d’aventures du grand explorateur de renommée internationale Bernard Voyer. Billets par l’achat en ligne sur www.eglisesaint­roch.com. Par ailleurs, les personnes désirant souscrire à la campagne de financement de l’église Saint-Roch peuvent toujours le faire en allant directement sur la page web de la campagne (www.eglisesaintroch.com).

Les méchants Bruins

Photo courtoisie

Un match de hockey opposant d’anciens joueurs des Bruins de Boston (LNH) à une équipe composée de joueurs provenant de la Côte-du-Sud (et arborant les couleurs des Gaulois du Cégep de La Pocatière) se tiendra le samedi 14 octobre, dès 14 h 30, à l’aréna de Montmagny, suivi d’un souper, à 18 h, au Pavillon Nicole, près de l’aréna, où une séance de photos et d’autographes aura lieu avec les joueurs des Bruins. Les profits de ces deux activités seront versés à la Fondation du Cégep de La Pocatière. Sur la photo : Gaston Côté, président, Fondation Cégep de La Pocatière; Alain Côté, ex-Bruins et Magnymontois d’origine, et Michel Fortin, coordonnateur de l’événement.

Bénévole de l’année de la CCIQ

Photo courtoisie

Félicitations à Gérald Belley, vice-président, affaires publiques, énergie et ressources naturelles chez Hill+Knowlton Stratégies, qui a reçu, pour l’année 2016-2017, le prix Pierre-Talbot, qui récompense depuis l’année 2000 le bénévole de l’année à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). Bénévole depuis une quinzaine d’années à la CCIQ, M. Belley est reconnu pour son leadership et ses aptitudes relationnelles. Il s’est impliqué dans plusieurs comités (Contacts, Déjeuners-causeries) et le comité Fidéides, dont il a été président en 2016 et 2017. Sur la photo, de gauche à droite : Johanne Devin, présidente sortante du conseil d’administration, Daniel A. Denis, de la Société Parc-Auto du Québec (partenaire du prix), Gérald Belley, le récipiendaire, et Jacques Topping, président du conseil d’administration de la CCIQ.

Le Show de Job

Photo courtoisie

La Maison de Job sera de retour avec son spectacle-bénéfice Le Show de Job le jeudi 12 octobre à compter de 19 h 30, à l’Impérial Bell de Québec. Le spectacle, dont tous les profits serviront à soutenir la mission de la Maison de Job, qui est d’accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance, mettra en vedette la chanteuse Sarah Dagenais-Hakim (photo) et ses musiciens, ainsi que Michel Russell et son band (photo). Les billets du Show de Job sont en vente sur le réseau Billetech de l’Impérial de Québec et à la Maison de Job en téléphonant au 418 845-3072. www.maisondejob.org.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Crête (photo) comédien québécois, 50 ans... Natalie Choquette, artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 58 ans... Johanne Blouin, chanteuse québécoise, 62 ans... Luc Cousineau, chanteur et compositeur québécois, 73 ans... Andrée Boucher, comédienne québécoise, 79 ans... Adam West, acteur américain de télé (Batman) et de cinéma, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 septembre 2015. Todd Ewen (photo), 49 ans, ancien bagarreur du Canadien de Montréal, qui a aussi joué pour St. Louis, Anaheim et San Jose... 2015. Jackie Collins, 77 ans, auteure de dizaines de romans à succès, dont Hollywood Wives, et sœur de l’actrice Joan Collins... 2014. Marcel Dussault, 88 ans, et Jean-Claude Moussard, 76 ans, coureurs cyclistes français.