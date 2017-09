LaBONTÉ, Joseph André Édison



À Oliver, Vallée de l'Okanagan, le 23 août 2017, à l'âge de 30 ans, est décédé M. Joseph André Édison LaBonté, fils de M. Jean-Pierre LaBonté et de dame Lisette Vandal. Il demeurait à Penticton, Colombie-Britannique. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.Il laisse dans le deuil outre ses parents; son frère Alexandre Hubert, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.