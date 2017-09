Cinq spectacles prévus: L’International des musiques sacrées fête ses 20 ans

Malgré quelques difficultés financières durant les dernières années, l’International des musiques sacrées de Québec est bien vivant et célèbre en novembre son 20e anniversaire, avec une programmation plus « modeste » qui interpelle la communauté musulmane.

Sous le thème « Ouverture sur le monde », cinq spectacles seront présentés entre le 2 et le 5 novembre dans différents lieux, dont la Basilique Notre-Dame et la Cathédrale Holy Trinity.

Un des plus grands virtuoses de l’oud, instrument à cordes très répandu dans les pays arabes, fera une rare incursion au Canada, le 4 novembre, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone.

« Après ce qui s’est passé en janvier dernier à Québec [attentat à la mosquée], on a cherché à faire la belle part aux communautés musulmanes. On voulait donner la chance aux gens », a souligné Guillaume Boulay, un des responsables de la programmation et président du conseil d’administration du Festival.