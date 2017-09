Des dizaines d'idées pour embellir les rivières de Québec

Culture de moules dans la rivière Saint-Charles, cabines flottantes, œuvres d’art géantes, sentiers d’agriculture, plateforme couverte : la Ville de Québec a reçu des dizaines d’idées pour mettre en valeur ses rivières et compte bien en mettre plusieurs en application.

Très emballé à l’issue du concours d’idées « Rêvons nos rivières », le maire de Québec, Régis Labeaume, a assuré que la Ville pigera parmi les meilleures idées soumises dans les 21 propositions « de grande qualité » reçues pour élaborer son futur plan d’aménagement des quatre principales rivières sur son territoire : du Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency.

Photo courtoisie, Ville de Québec

« Je vous annonce qu’on va le faire. Il y a suffisamment d’idées pour marquer la ville pour les prochaines décennies », s’est-il réjoui. Le maire admet par contre qu’il s’agit d’une tâche « titanesque ».

L’idée est de redonner aux citoyens l’accès aux rivières par une série d’aménagements.

Propositions

Trois propositions ont remporté les grands honneurs et ont reçu des prix totalisant 200 000 $. La troisième place est allée à l’équipe Joo Hyung Oh, de Glendale, la deuxième à White Arkitekter, d’Oslo, et le grand gagnant est l’équipe Cadaster, de Brooklyn.

Les idées ont fusé de toutes parts. Certains ont proposé un monorail, un pont en arche, une patinoire sur la Montmorency, des tours d’observation, un « fish market », un sentier flottant, un parcours autochtone, des cubes qui flottent selon les marées et même une culture de moules dans la Saint-Charles. Le maire n’a pas voulu révéler les idées qui lui plaisaient le plus ni dire combien la Ville est prête à investir pour concrétiser sa future vision des rivières.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de l’aménagement du territoire, a précisé que la Ville demandera l’aide du designer urbain renommé Ken Greenberg, qui a aussi fait partie du jury, pour pondre son projet.

Au total, la Ville a déboursé 352 000 $ pour l’organisation du concours. « Ce n’est pas cher payé pour les idées reçues dans les 21 propositions », a fait valoir M. Labeaume.