Des pâtisseries à base de cannabis pour soulager des douleurs physiques

MAGOG | Une pâtissière de Magog, Véronique Lettre, a décidé d’utiliser ses talents pour concevoir des pâtisseries au cannabis afin d’aider à soulager différents symptômes physiques.

C'est pour éviter de fumer le produit médicinal que Véronique a décidé d'enfiler son tablier. «Il n'était pas question pour moi de fumer le cannabis, parce que je redoute les effets nocifs sur la santé», a expliqué celle qui a combattu deux cancers dans les dernières années en entrevue à TVA Nouvelles.

La transformation de la substance était donc tout indiquée pour permettre à Véronique de consommer la dose de cannabis médicinal recommandée par son médecin. «Je cuisine des muffins et des biscuits et j'intègre même le cannabis à mon café parfois. Ce sont des recettes simples à faire et adaptées pour mon usage personnel seulement», a-t-elle expliqué.

La légalisation aussi pour le cannabis comestible?

La loi fédérale sur la légalisation du cannabis, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain, ne prévoit pas, pour l'instant, d’autoriser la consommation de cannabis comestible. «Je souhaite de tout coeur que le gouvernement accepte de légaliser aussi la consommation de cannabis par la transformation de produits comestibles parce que ce que qui est prévu actuellement dans la loi réfère seulement à la consommation par inhalation», a confié Mme Lettre.

À ce sujet, la Magogoise a déposé officiellement un mémoire à l'attention de la ministre déléguée à Santé publique, Lucie Charlebois, dans le cadre des consultations publiques sur l'encadrement du cannabis.

Une approche qui attire la curiosité

De nombreuses personnes ont approché Véronique Lettre quant à sa façon de faire qui suscite beaucoup d'intérêt. «Malheureusement, tant que l'utilisation du cannabis à des fins comestibles ne sera pas légale, je ne pourrai pas cuisiner mes recettes pour les gens», a-t-elle ajouté.

Une conférence sur les vertus du cannabis médicinal se tiendra le 18 octobre prochain à 19h30 à l'hôtel Estrimont Suites et Spa d'Orford.