Elle se fait arracher un bout d’oreille dans une bagarre à Saint-Tite

SAINT-TITE – Une femme victime d’une agression lors du festival western de Saint-Tite s’est fait arracher un bout d’oreille dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une dispute qui a dégénéré dans les estrades pendant un rodéo.

Trois jours plus tard, Sandra Martineau réalise qu'elle ne sera probablement plus jamais la même devant un miroir.

«C'est vraiment pas beau, je n’aime pas ça. Je sais qu’il y en a qui vont dire c'est juste de l'esthétique [...], mais il me manque un morceau et le morceau qui a été rajouté est noir», a raconté en pleurs Sandra Martineau, en entrevue à TVA Nouvelles.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une chicane a dégénéré dans les grandes estrades du rodéo de Saint-Tite. Selon Mme Martineau, une bagarre a éclaté entre son frère et un homme qui se trouvait dans la rangée située devant elle, après que ce dernier leur eu reproché de faire trop de bruit.

«Il a mis les deux mains sur la gorge de mon frère. Je me suis levée pour les séparer et, à ce moment, il y a quelqu’un qui m’a pris par en arrière et qui m’a entraîné deux, trois rangées plus bas. Je sentais tout arracher», s’est remémorée Sandra Martineau.

Une première chirurgie pour réparer son oreille lui laisse pour l'instant des tissus noirs. Il est trop tôt pour dire si elle retrouvera éventuellement son apparence normale.

Mme Martineau a porté plainte à la police. La Sûreté du Québec a confirmé avoir ouvert une enquête.