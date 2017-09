Il invente avoir trouvé une aiguille dans un bonbon

C’est en raison d’un flagrant «besoin d’attention» qu’un père de famille a «inventé» une histoire le soir de l’Halloween, soit celle d’avoir trouvé une fine aiguille dans un «jujube en forme de dentier de vampire».



Selon la preuve présentée dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de Marc Bédard, ce n’est pas la première fois que l’homme de 26 ans commet un méfait public en s’inventant une réalité.



Par le passé, il a déjà été condamné à des travaux communautaires pour avoir créé de toute pièce une histoire d’enlèvement d’enfant. C’est d’ailleurs cet antécédent qui a mis la puce à l’oreille des policiers, l’automne dernier, lorsque l’homme a porté plainte au SPVQ.



Malgré cela, quatre sergent-détectives ont été mandatés pour faire la lumière sur le bonbon d’Halloween traficoté qui avait, selon les dires de l’accusé, été récolté dans le quartier Saint-Sauveur à Québec.



«Avant que l’on ne découvre la supercherie, la conjointe de monsieur avait même donné des entrevues à la radio et la nouvelle s’était répandue comme une trainée de poudre dans les médias, engendrant un vent de panique dans la population puisque l’on visait directement des enfants», a ajouté le procureur au dossier, Me Éric Beauséjour.



Le 3 novembre, quatre jours après avoir fait une première déclaration, Bédard a finalement avoué qu’il était l’auteur de cette mauvaise blague et qu’il en avait eu l’idée après avoir fait la tournée puis le tri avec ses enfants «tel un parent attentionné et prudent».



Comme l’accusé cumule quelques antécédents notamment en matière de fraude et de recel, Me Beauséjour entend demander à ce qu’une peine d’emprisonnement ferme soit imposée.