Expert de chasse et pêche pendant 40 ans au Journal de Québec, le chroniqueur Julien Cabana n’aurait pas pu cuisiner pour tous ses amis venus le féliciter pour le lancement de son premier livre, dans lequel il partage ses meilleures recettes de gibier et de poisson.

En repartant avec son ouvrage intitulé De la nature à votre assiette, bien des collègues avaient toutefois la ferme intention de sortir les casseroles pour expérimenter l’un ou l’autre des coups de cœur de sa longue carrière.

« Je raconte des aventures et je veux faire aimer le Québec. D’un autre côté, je veux donner des idées pour faire déguster le poisson et le gibier de façon simple et facile, rien de compliqué », explique l’auteur avec fierté.

Au fil des ans, ce dernier affirme qu’il a déjà donné de la viande à des cuistots malhabiles qui, ne sachant que faire, ont finalement jeté le fruit de sa chasse.

« J’ai déjà donné un contre-filet de caribou et la personne l’a coupé pour le mettre dans un cipâte ! Je veux aider les gens et parler de la chance de chasser et pêcher facilement ici. C’est huit mois de travail intensif », ajoute Julien Cabana. À 63 ans, il songe déjà peut-être à un second recueil.

D’autres aventures

« On vieillit et on est moins porté à sauter dans les arbres pour faire les fous et virer à l’envers avec un canot dans les roches et les grenouilles ! » a-t-il lancé en refusant de parler de retraite.

Pendant que son homme signait des dizaines de livres avec un plaisir évident, sa conjointe de longue date a écouté avec le sourire les commentaires sur ses nombreuses absences reliées aux voyages en forêt ou sur les lacs.

« Ça n’a pas été si facile de se faire un nom au début », se souvient Claire Cabana.

Une vitrine

« Je trouve ça exceptionnel comme livre ! Ça raconte l’histoire de ce que nous avons au Québec et ce sont des recettes prêtes à être utilisées par n’importe qui. C’est aussi une belle vitrine pour nos activités. C’est un legs », a précisé Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Parsemé d’anecdotes, le bouquin compte 104 recettes glanées ici et là au cours des quatre dernières décennies.