La cause de Normandeau reportée à lundi

La conférence préparatoire, qui devait avoir lieu mardi après-midi dans le dossier de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs quatre coaccusés, a été reportée à lundi prochain.



Le juge coordonnateur de la Cour du Québec, Jean-Louis Lemay, avait informé au préalable les procureurs de ce report et avait dispensé les accusés de se présenter au palais de justice de Québec. Il faudra donc patienter encore avant de connaître l’identité du juge qui présidera le procès et la date de celui-ci.



«Nous sommes présentement à parfaire l’horaire pour fixer le procès et désigner un juge qui sera au dossier et qui pourra faire la gestion de ce dossier-là. Je ne suis pas en mesure de le faire aujourd’hui, cependant, je pourrais le faire rapidement», a indiqué le magistrat.



Le juge Lemay a demandé aux avocats qu’ils lui acheminent leur agenda respectif «jusqu’en juin 2018» afin de faciliter son travail pour fixer une date.



Rappelons que l’ex-vice-première ministre libérale fait face à des accusations de fraude, complot, abus de confiance et corruption de fonctionnaires. Elle a été arrêtée par l’UPAC en mars 2016 en même temps que l’ex-ministre Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, Mario Martel, France Michaud et François Roussy avec qui elle subira un procès conjoint d’«au moins quatre mois» en 2018.