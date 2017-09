Labeaume assure avoir livré la marchandise lors des quatre dernières années

Régis Labeaume estime que les deux principaux enjeux de la future campagne électorale seront la mobilité et la qualité de vie des citoyens.

C’est ce que le maire de Québec a souligné mardi matin en marge d’un long discours aux allures de lancement de campagne électorale qui ne démarre officiellement que vendredi. L’activité, qui a eu lieu dans un hôtel du Vieux-Québec, a été organisée par Équipe Labeaume en présence de la plupart des conseillers et des candidats du parti au scrutin du 5 novembre.

Le maire est revenu sur la campagne électorale de 2013 qui avait porté, en grande partie, sur l’enjeu des régimes de retraite des employés municipaux. «Nous avons méticuleusement abattu nos arguments durant la campagne, la population a eu droit aux faits bruts, les syndicats ont tenté de le nier, mais ultimement, la population a tranché», a-t-il signalé.

Durant ce «mandat fort» de quatre ans, Équipe Labeaume a pu «faire bouger les choses», a insisté le maire. Ce dernier a par la suite énuméré plusieurs des «réalisations» de son administration, arrondissement par arrondissement, dans divers domaines comme l’aménagement de parcs, de centres communautaires ou de piscines.

Revenant sur le réseau structurant de transport dont il veut doter la Ville, le maire a soutenu que «les gouvernements supérieurs nous offrent une intéressante possibilité de financement pour le transport en commun. Je suis convaincu qu’ensemble, nous réussirons à proposer un projet parfaitement adapté à la réalité et aux besoins des gens de Québec».

Dans un bilan détaillé publié sur le site Internet d’Équipe Labeaume, on insiste sur le fait qu’en date du 30 avril 2017, «plus de 75 % de nos engagements sont réalisés ou en voie de l’être dans les arrondissements et districts de la ville ainsi que pour les différents autres dossiers que nous avions identifiés prioritaires. Si l’on inclut les projets qui sont aussi inscrits au PTI, ce pourcentage monte à plus de 88 %».

Les engagements précis d’Équipe Labeaume pour la campagne de 2017 seront dévoilés dans les prochains jours.