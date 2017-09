Le collège Aviron tente d’obtenir le droit de poursuivre ses cours

QUÉBEC - Le collège Aviron, qui a été forcé de fermer ses portes vendredi, était de passage devant la Cour supérieure, mardi, pour tenter d'obtenir le droit de continuer à offrir ses cours.

Les étudiants du collège Aviron, qui a été forcé de fermer en raison du non-renouvellement de son permis d'opérer par le ministère de l'Éducation, espèrent qu'ils pourront bientôt poursuivre leur formation.

Un juge de la Cour supérieure a entendu le litige qui oppose le Collège Aviron et le Ministère de l'Éducation mardi au Palais de justice de Québec. Il doit décider si la cause doit être entendue sur le fond et s'il autorise une injonction provisoire à Aviron Québec afin de lui permettre de poursuivre ses activités en attendant le dénouement final.

Le ministère de l'Éducation reproche à l'établissement des manquements en matière de qualification des ressources humaines, de disponibilités des ressources matérielles et de l'organisation pédagogique.

Des élèves actuellement inscrits au collège Aviron Québec étaient présents pour suivre la cause au palais de justice. Ils espèrent tous pouvoir terminer leurs formations comme prévu.

«Moi, j'ai déménagé de Montréal pour venir suivre ce cours à Québec. Pis là, le gouvernement me met des barreaux dans les pieds (sic). Je ne sais pas quoi faire», a affirmé François Rousselle.

Le juge entend rendre sa décision concernant l'injonction provisoire au plus tard vendredi.