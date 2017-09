Entente sur le prolongement du mur antibruit

Le mur antibruit en bordure de l’autoroute Laurentienne sera prolongé entre les boulevards de l’Atrium et Jean-Talon Ouest.

Le mur de 250 mètres construit en 2014 sera prolongé de deux kilomètres. Les travaux évalués entre 5 et 10 M$ doivent commencer en 2018. La facture sera partagée également entre le ministère des Transports et la Ville de Québec.

L’objectif de ce mur sera de diminuer le bruit de sept décibels.

L’annonce officielle a eu lieu à l’hôtel de ville, mardi après-midi, en présence du ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, et du maire Régis Labeaume. Le ministre des Transports Laurent Lessard a également reconnu l’efficacité de ce mur.

L’ancien directeur général des Nordiques, Maurice Fillion, décédé il y a quelques mois, a longtemps été le porte-parole des citoyens du secteur, lui qui a vécu à cet endroit pendant une trentaine d’années.

Ce dernier avait souvent dénoncé une situation intolérable, surtout avec l’augmentation sans cesse grandissante de la circulation automobile.

Aboutissement

La décision de prolonger le mur a été plus rapide que les trois décennies de discussions sur ce fameux écran acoustique qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents. « On en parle depuis plusieurs années. On en voit l’aboutissement aujourd’hui. C’est une très grande nouvelle pour tous les citoyens du secteur ! » a lancé le ministre Blais.

« Ça met fin à huit ans de harcèlement de ma collègue Michelle Morin-Doyle. Faut lui rendre hommage, elle a réussi », a ajouté en riant le maire Labeaume.

Promis aux citoyens de Charlesbourg par le candidat Marc Bellemare en 2005, la construction des murs antibruit le long de l’autoroute Laurentienne avait été écartée à l’époque en raison des coûts trop élevés, selon l’administration municipale.

Le 4 juillet 2011, un recours collectif a été autorisé. Les requérants recherchent toujours une condamnation en dommages et intérêts pour chaque résident membre du groupe affecté par le bruit.