Le Patro de Lévis à la fine pointe de la technologie

Les jeunes du Patro de Lévis sont les premiers au monde à pouvoir profiter du système de réalité augmentée LÜ, un outil à la fine pointe de la technologie qui permet d’«apprendre tout en bougeant».



Les deux nouveaux immenses projecteurs ont été installés dans le gymnase du Patro et projettent aux murs des jeux interactifs, ainsi qu’un éventail de sons et lumières.



Conçu par l’entreprise multimédia SAGA de Québec, le nouveau système, dont le coût est évalué à 28 500 $, contient pour le moment trois jeux éducatifs, en mathématiques, en français et en géographie. Le concept est simple, pour chaque jeu, l’enfant doit toucher la bonne réponse en lançant un ballon au mur. Les projecteurs peuvent aussi servir à projeter l’image de différents buts, ou autres équipements sportifs.



«C’est d’abord pour augmenter l’activité physique chez les jeunes en allant rejoindre ceux qui sont moins intéressés par le sport et plus par le jeu, c’est aussi une nouvelle manière d’apprendre et c’est un outil polyvalent, qui peut servir à une école par exemple pour projeter des films, des spectacles, des éclairages, de la musique, etc.», indique Vincent Routhier, président de SAGA.