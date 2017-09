Le sport comme bouée de sauvetage

Sans le sport, Cindy Ouellet et Charles Moreau n’auraient jamais pu se sortir la tête hors de l’eau quand ils ont vu leurs capacités diminuer.

La première a été foudroyée par un cancer des os à l’âge de 12 ans, perdant ainsi l’usage de son côté gauche, tandis que le second a encaissé une sévère collision en voiture le rendant paraplégique au beau milieu de la vingtaine.

« J’étais un triathlonien avant mon accident sur le pont Laviolette à Trois-Rivières, en 2008. Après mon accident, il fallait que je continue. J’ai fait du paratriathlon jusqu’en 2012 et j’ai ensuite commencé le paracyclisme. Le sport a été ma bouée de sauvetage », raconte Charles Moreau, qui a une très belle carrière sportive.

Sur son vélo adapté, il a remporté une multitude de médailles en Coupe du monde, Jeux panaméricains et Jeux olympiques. L’an dernier, il est revenu de Rio avec deux médailles de bronze au cou.

« Dans ma réadaptation, c’est ma physiothérapeute qui m’a introduite aux sports. Je ne connaissais pas les sports paralympiques, relate Cindy Ouellet, qui a trouvé son sport, le basketball en fauteuil roulant. Le sport m’a gardée active. Je carbure à la compétition. »

Ouellet et Moreau sont donc la preuve vivante qu’après les très durs obstacles qu’ils ont traversés, leur vie sportive ne s’est pas arrêtée. Hier, quand ils ont entendu que Canadian Tire s’engageait à verser 50 M$ à la Fondation Bon départ pour soutenir les enfants canadiens ayant un handicap et les inciter à faire du sport, ils ne pouvaient que se réjouir. Ils sont mieux placés que quiconque pour expliquer les difficultés de se lancer dans un sport afin de réaliser un nouveau rêve.

Beaucoup d’aide

Trop souvent, l’accessibilité aux sports est une barrière pour un enfant handicapé. À cela peuvent également s’ajouter de faibles ressources financières.

« Quand on commence, on a besoin de beaucoup d’aide dans toutes les situations. Juste ça, c’est un obstacle. Ça devient fatigant de demander toujours de l’aide », explique Moreau, dans son fauteuil roulant.

« C’est aussi beaucoup plus cher qu’un sport régulier. Parfois, l’équipement coûte trois ou quatre fois plus cher, renchérit-il, heureux que le programme vise aussi les plus démunis. Mon vélo coûte entre 15 000 et 20 000 $. Dans mon cas, j’ai été chanceux. J’ai reçu beaucoup d’aide de ma communauté à Victoriaville. »

Le sentiment de ne pas se sentir à part des autres est aussi important, selon Cindy Ouellet. Les athlètes handicapés doivent être reconnus au même titre que les athlètes. Le mouvement olympique canadien a d’ailleurs déjà entamé une fusion entre les deux mondes, tantôt si près et tantôt encore si loin.

Moins visibles

Les athlètes paralympiques doivent également composer avec une moins grande visibilité. Malgré ses deux médailles olympiques, Charles Moreau doit travailler plus fort pour dénicher des commandites, qui l’aident à rehausser son équipement.

La hockeyeuse Caroline Ouellette a vécu un sentiment semblable alors que le hockey féminin a toujours évolué dans l’ombre des hommes professionnels.

« C’est triste de voir la visibilité des Jeux paralympiques, lâche celle qui est la quadruple championne olympique. Ces athlètes sont passés par de plus gros obstacles. »

Pourtant, ceux-ci s’entraînent tout aussi fort que les autres. Il reste encore beaucoup de chemin avant qu’ils soient reconnus au même titre que les athlètes réguliers.

► Vingt-sept sports figurent au programme paralympique : 22 sports d’été et 5 sports d’hiver. Bon nombre d’entre eux peuvent être pratiqués partout au pays à divers niveaux.

Abaisser les barrières

Si en plus de leur handicap, les enfants doivent composer avec un maigre soutien financier pour pratiquer un sport, c’est une barrière de plus.

En s’engageant à verser 50 M$ sur cinq années dans la Fondation Bon départ, Canadian Tire veut permettre aux enfants aux habiletés réduites en raison d’un handicap partout au pays de s’adonner pleinement à un

parasport ou simplement s’amuser dans des activités récréatives.

« Depuis 2005, avec la Fondation Bon départ, nous avons constaté à de nombreuses reprises qu’il y a de hautes barrières pour les enfants handicapés dans le sport. Il fallait penser à eux et ne pas les oublier », a expliqué le vice-président de FGL Sports, Jean-Stéphane Tremblay, présent hier à l’annonce du programme dans un gymnase de Côte-Saint-Luc.

« Nous ne visons pas juste l’élite, a-t-il poursuivi. Nous visons aussi les jeunes qui n’ont pas les moyens financiers pour jouer. Ils doivent pouvoir développer leurs aptitudes physiques et intellectuelles. »

Ce mouvement Parce qu’on veut tous jouer englobe le financement d’aires de jeux accessibles aux enfants à mobilité réduite, des infrastructures et divers programmes pour améliorer l’accès au sport.

Dans chaque province, des centres, des arénas et des parcs seront adaptés aux enfants handicapés. Au Québec, impossible pour le moment de connaître les communautés visées.

« Dans l’esprit d’un jeune handicapé, l’accessibilité aux sports est une barrière, a fait savoir Charles Moreau, paraplégique depuis 2008 qui est maintenant un athlète paralympique accompli.

« Ce programme est un bon coup de pouce pour les jeunes, a-t-il ajouté. Ça leur permettra de vivre leurs rêves, comme de jeunes enfants qui commencent un sport. »

Pouvoir de rêver

Alexandre Despatie a également ajouté son grain de sel. Le plongeur deux fois médaillé d’argent olympique ne provient pas d’un milieu défavorisé, mais il connaît les obstacles pour accéder aux hautes sphères sportives.

« Il ne faut pas uniquement réserver l’argent pour l’élite. Il n’y a aucune raison pour expliquer qu’un enfant à mobilité réduite ne puisse rêver aux Jeux paralympiques, a argumenté celui qui milite en faveur d’une fusion des mondes olympique et paralympique. Le sport m’a appris des leçons de vie. J’ai pu rêver et j’ai ensuite eu l’opportunité de travailler dans un domaine que j’aime. »

Depuis 2005, la Fondation Bon départ a versé 25 M$, ce qui a permis d’aider 330 000 enfants handicapés du Québec.