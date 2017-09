Les Diamants chassés du stade Canac à cause du dôme?

L’installation du dôme au stade Canac à compter du début octobre ne fera pas uniquement que des heureux dans le monde du baseball à Québec. En attente de leurs adversaires pour la finale de la Ligue de baseball junior élite (LBJÉQ), les Diamants devront délaisser leur terrain pour les derniers matchs afin que les travaux débutent à la date prévue.



Forts de leur victoire en six matchs aux dépens des Aigles de Trois-Rivières, les Diamants partiront en quête d’un troisième championnat éliminatoire en quatre ans au terme de la demi-finale opposant le Royal de Repentigny aux Ducs de Longueuil. En vertu de leur bannière de champions en saison régulière, les troupiers de Dominik Walsh ont obtenu directement leur place en grande finale.



La LBJÉQ a adopté un nouveau calendrier, cette année, pour les séries. Ainsi, la majorité des matchs ont été disputés sur deux fins de semaine (jeudi au dimanche et vendredi au dimanche) jusqu’ici pour faciliter la conciliation des études avec le sport.



Séries repoussées



Cette mesure a toutefois eu pour effet de décaler le tournoi éliminatoire, ce qui obligera les Diamants à se trouver un nouveau domicile si la demi-finale ainsi que la finale s’étirent puisque l’installation du dôme doit commencer vers le 3 octobre.



«La première fin de semaine, on va être corrects, mais ça va être plus problématique pour la deuxième fin de semaine, a reconnu le gérant de l’équipe québécoise. On n’aura pas accès au stade pour toute la finale si on finit à la mi-octobre, alors ça dépendra de l’issue de la série Longueuil-Repentigny et de l’avancement des travaux.



«C’est particulier, ça fait un petit bout qu’on est au courant. Un facteur parmi tant d’autres. Ça aurait été le fun de jouer au stade, mais ce n’est pas dramatique», a ajouté Walsh, qui se réjouit que les autorités du circuit aient pensé aux joueurs-étudiants en instaurant plus de parties les week-ends durant les séries.



Les Diamants pourraient se tourner vers le parc Henri-Casault de Charlesbourg, là où ils évoluent habituellement comme visiteurs contre les Alouettes. «Il n’y a pas 100 000 options dans la région de Québec. On va voir si le terrain est en bonnes conditions pour nous accueillir. On a déjà vécu des conflits d’horaire avec les Capitales.»

Le Royal favori

Walsh n’a par ailleurs pas de préférence d’adversaire entre Repentigny et Longueuil. Le Royal a été couronné en 2016.

«Repentigny est une grosse machine de baseball qui a un paquet de 22 ans et ils ont fini à un un match de nous. Ils sont clairement favoris, mais Longueuil est sur une bonne séquence et n’a rien à perdre», a analysé l’instructeur-chef.