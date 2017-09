Les signalements en hausse à la DPJ dans les familles d'immigrants

L’arrivée d’immigrants dans la région se fait sentir à la DPJ, qui admet recevoir de plus en plus de signalements issus de ces familles, ce qui «complexifie» le travail des intervenants, selon la Direction de la protection de la jeunesse pour la Capitale-Nationale.

Agressions physiques, méthodes éducatives déraisonnables, contrôle excessif, mauvais traitements psychologiques, la DPJ de Québec admet que les cas signalés dans des familles de nouveaux arrivants sont «plus difficiles» à traiter, notamment en raison de la barrière de la langue et de la culture.

«On travaille avec des interprètes, mais aussi avec des cultures différentes, mais en même temps, nous avons une loi [sur la protection de la jeunesse] et nous la faisons appliquer pour tout le monde», mentionne la directrice de la Protection de la jeunesse pour la Capitale-Nationale, Dominique Jobin, en marge de l’annonce du bilan annuel des DPJ du Québec.



Pour informer les familles à leur arrivée, la DPJ organise des rencontres de quelques heures, pour expliquer la Loi sur la protection de la jeunesse, en collaboration avec le centre multiethnique de Québec.

«On les éduque, on leur apprend que chez nous, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais en même temps, nous sommes très conscients qu’une culture, ça ne se change pas en trois heures de rencontre», indique Mme Jobin.

«Il y a des familles qui ont traversé des épreuves incommensurables pour survivre dans leur pays et quand elles arrivent ici et on leur dit: tu n’as pas le droit de frapper ton enfant, tu t’en occupes mal, ils nous reçoivent en nous disant qu’on ne sait pas ce qu’ils ont traversé et vécu pour sauver leurs enfants», poursuit-elle.



Dans la région, 9987 signalements ont été traités par la DPJ en 2016-2017, une augmentation de 4,9 % par rapport à l’année précédente. De ce nombre, 1858 ont été retenus pour une évaluation. La direction n’est toutefois pas en mesure de chiffrer le nombre de signalements provenant de familles immigrantes. Au Québec, 91 191 signalements ont été traités par les DPJ l’an dernier, une augmentation de 4 %.



À Québec, les délais d’intervention lors d’un signalement sont de 8 jours, alors que le délai moyen est de 12 jours.

Rapport de la DPJ pour l'année 2016-2017

Signalements retenus dans la Capitale-Nationale

Abandon: 2 (-0,1%)

Agressions physiques: 906 (+0,7%)

Agressions sexuelles: 260 (+0,5%)

Mauvais traitements psychologiques: 748 (+3,2%)

Négligence: 557 (-0,4%)

À l’échelle de la province